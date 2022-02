Zum Leserbrief „Eine Schwachstelle von Schwetzingen“ vom 5. Februar wird uns geschrieben: Liebe Raquel Rempp, vielen Dank, dass du dich für die sozialen Belange in der Stadt Schwetzingen einsetzt wie jetzt gerade im Fall der fehlenden Räumlichkeiten für den Verein „Die Brücke“. In der Zeit, als ich im Vorstand der „Brücke“ war, ist mir nicht in Erinnerung, dass sich von der Stadtverwaltung oder vom Gemeinderat jemand für diesen bekannten Missstand interessiert hat, außer dass es bei Anfragen bei wohlwollenden, aber leeren Worten blieb.

Es gibt Presseartikel in der Schwetzinger Zeitung – ein paar Jahre zurück – in denen vom Bürgermeister gesagt wurde, dass dieses Problem der fehlenden Räumlichkeiten „bis zum Jahresende gelöst sei“. Welches Jahresende? Nun, die Antwort, warum der Zustand immer schlechter wird statt besser, liegt auch daran, dass in dieser Wohlfühlgesellschaft, in der sich auch Teile der Stadtführung und -verwaltung wohlfühlen, sozial Außenstehende und Obdachlose sowie Bedürftige nicht gern gesehen werden.

Diese repräsentieren nicht das Bild, wie es sich im Schlossgarten, um den Schlossplatz herum und in Teilen der Innenstadt mit den einladenden, immer wieder herausgehobenen Restaurants darstellt, während Teile der Außenbezirke langsam verkommen. Auch wenn der direkte Vergleich hinkt: Wenn ein vermeintlicher Sternekoch auf der Suche nach Räumlichkeiten bei der Stadtverwaltung vorstellig werden würde – er hätte in wenigen Wochen geeignete Objekte.

Der Verein muss sich selbst auf die Suche begeben, damit die rühmlichen Anstrengungen des Vorstandes nicht irgendwann ins Leere laufen. Und deshalb wird es für die „Brücke“, wenn überhaupt, nach meiner Meinung keine Räumlichkeiten an so exponierter Stelle wie dem Rothacker’schen Haus geben.

Jan Fuhrmann, Brühl