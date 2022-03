Die Grünen treffen sich und wollen den ÖPNV stärken. Nach dem Motto: „Gut Ding will Weile haben“ wurde wild spekuliert, statt zu handeln. Mindestens im Halbstundentakt von Schwetzingen nach Heidelberg forderten die Spezialisten. Besonders bei den Heidelberger Grünen mag man die vielen Berufspendler nicht, die sich morgens im Auto quälen müssen, um zu ihren Arbeitsplätzen zu kommen. Jetzt fordert man eine gemeindeübergreifende Initiative!

Dabei wäre alles ganz einfach: Eine Querspange in Friedrichsfeld mit Abfahrt nach Heidelberg könnte eine direkte S-Bahn-Trasse nach Heidelberg-Hauptbahnhof sicherstellen. Von Schwetzingen ist man so in 15 Minuten am Ziel. Auf Anfrage hatte der Bundesverkehrsminister im letzten Jahr keine Einwände gegen eine solche 800 Meter lange Erweiterung. Aber Antragsteller ist das Land und muss aktiv werden. Das hätte der grüne Verkehrsminister schon jahrelang tun können – denn Planfeststellungsverfahren in Baden-Württemberg dauern mindestens zehn Jahre. Norbert Theobald, Schwetzingen