Nichts falsch berechnet

Auf meinen Leserbrief habe ich sehr viele Rückmeldungen erhalten, die meisten davon positiv. Es waren aber auch einige kritische Stimmen dabei. Ich habe auf die Wirksamkeit der Impfung hingewiesen und darauf, dass eine Impfung nicht risikolos ist. Hier noch einmal die Berechnung der Wirksamkeit:

Die Wahrscheinlichkeit an Covid zu erkranken ohne Impfung liegt bei 0,746 Prozent, mit Impfung bei 0,037 Prozent (162 beziehungsweise acht Fälle aus knapp 22 000 Probanden der Biontech-Studie). Also ein Vorteil mit Impfung von 0,709 Prozent (das darf man subtrahieren, weil sich beide Prozentangaben auf die gleiche Anzahl Probanden beziehen).

Gehen wir davon aus, dass die Studie repräsentativ ist, würden von 83 Millionen Menschen in Deutschland 619 180 Ungeimpfte erkranken. Mit Impfung wären es nur 30 710. Setzt man das ins Verhältnis, kommt man auf 95 Prozent. Genauso wird die Wirksamkeit von den Herstellern angegeben und ist mathematisch richtig. Der Vorteil von 0,709 Prozent ergibt 588 470 (von 83 Millionen), die Anzahl, die weniger erkranken, wenn sie geimpft sind. Ich bin also mit den Kritikern von letzter Woche, was die 95 Prozent angeht, einer Meinung? Im Prinzip ja, nur die Sichtweise ist eine andere.

Was bei der Angabe von 95 Prozent Wirksamkeit vergessen wird, ist, dass von 83 Millionen Menschen 82,38 Millionen überhaupt nicht erkranken (ohne Impfung). Und von den 588 470 Erkrankten sterben nicht alle. Aktuell sind in Deutschland 76 940 Menschen mit oder an Covid gestorben (Stand: 3. April). Das Durchschnittsalter der Covid-Toten liegt bei über 80 Jahren. Das sind in über einem Jahr Pandemie gerade einmal 0,0926 Prozent.

Das alles hat nichts mit Querdenken zu tun, das kann jeder nachrechnen. Jedes Jahr sterben knapp eine Million Menschen, ein Drittel an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ein Viertel an Krebserkrankungen. Eine Impfung ist bei Risikogruppen und anderen Einzelfällen sicherlich von Vorteil. Aber meiner Meinung nach werden wir nicht alle sterben, wenn wir uns nicht impfen lassen.

Ich hoffe, dass ich mit dieser Erklärung meine Sichtweise darlegen konnte. Und nebenbei noch bemerkt: In Deutschland sind zwei Drittel der Männer (67 Prozent) und die Hälfte der Frauen (53 Prozent) übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen stark übergewichtig (adipös). Wäre es nicht seit Jahren angebracht, Übergewicht zu bekämpfen?

Zum Schluss zitiere ich Prof. Dr. Gerd Gigerenzer: „Wir fürchten uns vor den Dingen, die uns wahrscheinlich nicht umbringen – und wir fürchten uns nicht vor den wirklichen Gefahren, die ständig passieren.“

Also: Einfach mal nachdenken.

Peter Machurich, Altlußheim