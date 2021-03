Dass die Corona-Impfung ein Chaos mit organisierter Verantwortungslosigkeit ist, wurde schon mehrfach in Druckmedien, Rundfunk und Fernsehen ausführlich diskutiert. Ich kann dazu ein eigenes Erlebnis schildern, das den bestehenden Eindruck noch vertieft.

Ich habe für meine Frau und mich (beide Jahrgang 1944) bereits zweimal erfolgreich Terminpaare gebucht. Ich habe dazu das Alter angegeben und vom Online-Buchungssystem jeweils mitgeteilt bekommen, ich sei berechtigt, Impftermine zu buchen. Das habe ich dann getan: Vermittlungscode angefordert, Vermittlungscode erhalten, Terminvorschlag akzeptiert.

Als wir zum vereinbarten Termin am 18. Februar ins Impfzentrum kamen, hat man uns abgewiesen: Wir seien zu jung und gehörten nicht zur privilegierten Gruppe eins. Das haben wir eingesehen, uns aber gefragt, warum ich dann den Termin überhaupt angeboten bekommen habe. Warum das geht, habe ich dann beim Softwarehersteller KBV angefragt. Die Antwort: Die Gesundheitsministerien der Länder sind verantwortlich.

Dann habe ich auch beim Ministerium von Manfred Lucha angefragt. Ich habe zwar keine Antwort bekommen, aber Manfred Lucha hat verkündet, er wolle Wartelisten einrichten. Die sind zwar sinnvoll, aber es gibt sie bis heute nicht. Am 17. Februar kam Bewegung in die Sache: Da erschien eine Anzeige der Bundesregierung mit einem Etappenplan. Darin wurde verkündet, dass die erste Etappe vom 27. Dezember 2020 bis in die ersten Februartage 2021, die zweite Etappe Frühling 2021 ab Mitte Februar 2021 und die dritte Etappe im Sommer 2021 ohne konkrete Terminangabe geimpft werden soll.

Daraufhin habe ich wieder Impftermine gebucht, wobei ich sogar zwischen drei möglichen Terminen wählen konnte. Am 1. März (Frühlingsanfang!) bin ich mit meiner Frau zu ihrem Termin ins Impfzentrum Patrick Henry Village gefahren. Aber wieder ist sie abgewiesen worden – sie sei zu jung.

Nun stelle ich mir folgende Fragen: Was sind eigentlich die kakophonisch veröffentlichten Äußerungen unserer Politiker wert? Was ist jetzt mit der Impfdosis meiner Frau geschehen? Muss die zweite Etappe warten, bis auch der oder die letzte über 80-Jährige gefunden ist und gefragt werden konnte, ob er oder sie eine Impfung wünscht? Warum wird nicht ein Termin bekannt gegeben, nach dem auch die zweite Gruppe geimpft wird? Priorität heißt schließlich nicht Exklusivität!

Es käme ja auch niemand auf die Idee, die Mitglieder der Gruppe eins abzuweisen, wenn die Gruppe zwei dran ist – oder? Nachdem in der letzten Woche bekannt wurde, dass Nordrhein-Westfalen ab dem 1. März auch die Gruppe zwei impft, waren wir eigentlich zuversichtlich, dass meine Frau am 1. März geimpft wird. Aber weit gefehlt: Nordrhein-Westfalen kann es offenbar besser als Baden-Württemberg. Im Übrigen: Niemand ist verantwortlich, jeder achtet genau darauf, keine Fehler zu machen.

Wir haben selbstverständlich neue Termine gebucht (jetzt werden sogar sechs Terminpaare angeboten) und werden das immer wieder tun, bis es klappt. Da vonseiten des Gesundheitsministeriums keine Termine genannt werden, bleibt nur der immer neue Versuch.

Die ganze Geschichte ist ein organisatorisches Armutszeugnis. Das beginnt schon mit der strikten Festlegung „zuerst die Alten über 80“. Es ist sicher bekannt, wie viele das sind. Es ist aber nicht bedacht worden, dass nicht alle geimpft werden wollen oder sich noch nicht entscheiden können und wollen. Deswegen ist es doch offensichtlich, dass diese Ausschließlichkeit nach einer gewissen Zeit zu einem Impfstau führen wird.

In der ersten Gruppe lässt das Interesse nach, während die zweite Gruppe abgewiesen wird. Da passt es ins Bild, dass auch von Biontech mehr Impfstoff auf Lager liegt, als laufend verimpft wird. Das scheint jetzt sogar einigen Ministerpräsidenten (zum Beispiel Söder) zu dämmern, der die strikte Reihenfolge aufbrechen will.

Zum Schluss eine kleine Anekdote von meinem Arzt: Ich habe ihn gefragt, ob er nicht zufällig Biontech im Hause habe. Er hat mir lächelnd geantwortet: „Sie sind doch erst 77! Dann müssen Sie noch drei Jahre warten.“ Ich kann nur hoffen, dass dieser kleine Scherz nicht zur Realsatire wird.

Wolf Plettenberg, Schwetzingen