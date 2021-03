Völlig entsetzt habe ich am Dienstagmorgen die Beschlüsse für das Osterfest 2021 gelesen. Wie gottlos, ja wie teuflisch sind diese! Den Christen wird das zweite Jahr in Folge das gemeinschaftliche Feiern des Ereignisses verboten, auf das sich das ganze Christentum gründet: den stellvertretenden Sühnetod und die Überwindung des Todes durch die Auferstehung Jesu Christi!

Es wird von der Regierung weiter Angst geschürt, statt Hoffnung zu verbreiten. Wer, wenn nicht der Glaube an Jesus Christus und seine Überwindung des Todes, bieten uns Hoffnung und Gewissheit an ein Leben über den Tod hinaus. Wer die Gemeinschaft unter Christen kennt, der weiß, dass jeder noch so gute Online-Gottesdienst dieses gemeinsame Feiern zu Gottes Lob und Ehre nicht ersetzen kann. Muss ich mich nun in ein Flugzeug nach Mallorca setzen, um eine Messe zu besuchen?

Mir drängt sich da die Frage auf, ob es vom Staat gewollt ist, den Menschen diese gemeinschaftliche Quelle der Hoffnung zu nehmen, um weiterhin und leichter mit Angst und Panikmache regieren zu können. In früheren Notzeiten haben die Menschen den Trost Gottes in den Kirchen gesucht, heute wird ihnen genau das verboten. Darüber sollte jeder mal nachdenken!

Beatrix Kern, Hockenheim