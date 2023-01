Pazifismus in der Defensive – Alternativen zum Waffeneinsatz

Zum Angriffskrieg in der Ukraine und den deutschen Waffenlieferungen wird uns geschrieben:

Ein Land, in dem der Friede seit über 75 Jahren tief verwurzelt ist, wurde vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine überrascht. Die Kriegslogik, dass noch mehr Waffen, schneller Frieden schaffen, ist ein Irrtum. Waffenlieferungen befeuern und verlängern einen grausamen Krieg.

Die bekennenden Pazifisten – unter allen Umständen den Frieden erhalten – sind leider in der Defensive, weil sie sich für den unbedingten Vorrang des Friedenstiftens aussprechen und militärische Aktionen von Dritten ablehnen.

Mehr zum Thema Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Mehr erfahren Debatte um Kampfpanzer Heute Panzer, morgen Kampfjets? Waffen-Debatte ohne Ende Mehr erfahren

Ich habe als Kind noch den Zweiten Weltkrieg erlebt. Auch weiß ich von Teilnehmern, wie grausam die Deutschen Panzerschlachten in El- Alamein (Ägypten) geführt wurden.

Was sind uns all diese Menschen wert, die keinem rollenden Panzer standhalten können und in diesem Krieg ihr Leben lassen müssen?

Der Krieg in der Ukraine wird zum Stellvertreterkrieg. Erstaunlich, wenn jetzt die Grünen – gegründet als Antikriegspartei – in der Ampelkoalition als Kriegstreiber agieren, massiv auf die Lieferungen auch schwerer Waffen drängen. Von den Grünen, hat kein einziger den Zweiten Weltkrieg erlebt.

Wir sollten dem Bundeskanzler für sein abwägendes und besonnenes Handeln danken. Unsere Bundesregierung darf uns nicht in eine Situation bringen, in der wir – wegen der Ukraine – in einen Krieg verwickelt werden. Bis jetzt ist bereits die Hälfte der deutschen Bevölkerung gegen Waffenlieferungen – mit steigender Tendenz.

Deutschland ist nicht zur Nibelungentreue verpflichtet. Der ukrainische Präsident spielt sich zum Diktator der westlichen Welt auf, der uns sagt, was wir zu tun haben. Die Macht der Liebe wird umgewandelt aus Liebe zur Macht.

Der Blick in die Nachrichten stimmt nicht optimistisch. Wir leben in schlimmen Zeiten. Sind wir überhaupt noch in der Lage zu sehen, wohin die Reise geht? Vielleicht können sich noch einige an die „Kuba-Krise“ 1962 erinnern. Diese Krise, konnte nur beendet werden, weil es auf beiden Seiten Menschen gab, die „guten Willens“ waren.

Friedrich Stroh, Plankstadt