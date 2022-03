Seit einigen Tagen gibt es in der Werkstraße in Schwetzingen immer wieder einen sehr penetranten Geruch, als würde Metall brennen oder geschweißt werden. Vorzugsweise in den späten Abendstunden ab 21 Uhr ist es ganz besonders schlimm.

Der Geruch ist so beißend, dass es einem fast den Atem nimmt und er dringt sogar durch die geschlossenen Fenster und Türen. Die ganze Wohnung stinkt regelrecht, an Lüften ist dabei auch nicht zu denken, denn der Geruch kommt ja von außen.

Natürlich kann einem wie immer niemand sagen, woher dies kommt.

Da wir in der Nachbarschaft einen Betrieb für Metallverarbeitung haben, frage ich mich, ob es vielleicht daher kommt und ob gegen diese Emissionen etwas unternommen werden kann?

Egal wer auch immer der Verursacher dieser bestimmt sehr gesundheitsschädlichen Geruchsbelästigung ist, es wäre sehr schön, wenn diese endlich aufhören würde.

Bettina Rösch, Schwetzingen