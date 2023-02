Penetranter Metallgeruch

Über Geruchsbelästigungen in Schwetzingen schreibt diese Leserin:

Vielleicht kann sich der eine oder andere Leser daran erinnern, dass ich vor fast genau einem Jahr schon einmal einen Leserbrief zu diesem Thema geschrieben habe.

Wieder haben wir hier in der Werkstraße in Schwetzingen seit einigen Tagen, immer in den späten Abendstunden, eine enorme Geruchsbelästigung. Es stinkt – denn riechen kann man das nicht mehr nennen – zum wiederholten Male, als würde irgendwo mit Metall gearbeitet oder geschweißt werden.

Mehr zum Thema Nachgefragt Der Oftersheimer Biologe Peter Rösch: „Fragen bitte nur telefonisch“ Mehr erfahren Leserbrief Ist Geothermie unentbehrlich? Mehr erfahren

Der Gestank dringt durch geschlossene Fenster und Türen, ist beißend, nimmt einem den Atem, erzeugt Kopfschmerzen und Übelkeit – zumindest ist das bei mir so.

Gerne können sich andere Betroffene bei mir zu diesem Thema melden. Ich stehe im Telefonbuch und würde mich über einen Austausch freuen. So besteht vielleicht auch die Möglichkeit, endlich den Verursacher ausfindig zu machen.

Jetzt hoffe ich darauf, dass mein erneuter Leserbrief eventuell wieder ein Jahr Ruhe vor diesem penetranten Gestank bringt.

Bettina Rösch, Schwetzingen