Plädoyer für mehr Hoffnung

Zum Kommentar „Desaster der Ich-Mentalität“ (SZ-Ausgabe vom 24. April) wird uns geschrieben:

Leider leben wir in der Bundesrepublik Deutschland schon über ein Jahr in wechselnden Ausnahmezuständen der Corona-Pandemie. Natürlich sind viele Menschen gesundheitlich betroffen, viele Menschen starben in Verbindung mit Sars-Covid-19. Doch ganz viele Menschen, wohl wesentlich mehr als die Zahlen der Erkrankten beziehungsweise Infizierten aufzeigen, erleiden ebenso massive Schäden. Kinder und Jugendliche werden vermutlich über lange Zeiten an den psychischen Folgen zu leiden haben. Schulabschlüsse, Studium, Berufsausbildungen zeigen negative Zahlen, die belegt sind. Es handelt sich also um keine nebulöse Annahme. Auch in den Beiträgen der Schwetzinger Zeitung konnte man dies lesen.

In dieser über ein Jahr lang anhaltenden Krisenzeit mit viel, viel mehr Negativfolgen ist die Regierung der Bundesrepublik nicht in der Lage und scheinbar auch nicht Willens, umsetzbare Lösungen für die Bevölkerung und die Unternehmen unseres Landes zu erarbeiten und zur Hilfe umzusetzen. Die Menschen sind mehr als genervt und haben die „Faxen dicke“. Zum Glück gibt es aber auch hartnäckige Zeitgenossen wie Dr. Lisa Federle und Oberbürgermeister Boris Palmer aus Tübingen, die zeigen: Es gibt Wege zur Bewältigung der Pandemie und das Leben wird nicht begraben. Hoffnung vermittelt dieses Modell zu Leben mit Corona! Wer gibt Hoffnung in diesen Zeiten? Aus der politischen Führung unseres Landes drängt sich niemand in mein Erinnern! Es ist zu wenig, „Schaden von ihm zu wenden“. Selbst dies ist offensichtlich nicht vollumfänglich geschehen, sondern sehr begrenzt erfolgt. Ansonsten hätten wir die momentane Situation nicht.

Nun „protestieren“ mit Mitteln der Kunst namhafte Künstler unseres Landes gegen sehr einseitig festgelegte Maßnahmen und Umgangsweisen mit der Pandemie in unserem Land. Jörg-Peter Klotz will dabei die „Ich-Mentalität“ der Künstler und Schauspieler erkannt haben. Als Redakteur einer gutbürgerlichen Zeitung sollte ordentliche Recherche eigentlich normal sein. Der angesprochene Schauspieler Jan Josef Liefers engagiert sich unter anderem sehr für das Tübinger Modell und dessen Mitarbeiter, um bessere Chancen zum Leben mit der Pandemie in Deutschland möglich zu machen. Jörg-Peter Klotz sollte sich in der Mediathek des NDR die Talkshow von Freitag, 23. April, „3 nach 9“ anschauen und sehr aufmerksam die Stellungnahme von Jan Josef Liefers und die Gespräche dazu beachten.

Es erschreckt mich persönlich sehr, wie schnell alte, scheinbar deutsche Muster wieder aus der Versenkung auferstehen. Menschen werden verunglimpft und in den sogenannten sozialen Netzwerken ertönen Forderungen nach Entfernen von der Bildfläche des TV, typische Merkmale einer Diktatur. Es ist gut 30 Jahre her, dass die letzte Diktatur auf deutschen Boden beendet wurde. Und dies durch unerschrockene Widersprecher des Systems. Es gibt vielfältige bessere Möglichkeiten mit der Pandemie zu leben, ohne dass größerer Schaden geschieht, sondern Schaden vom anvertrauten Volk zu wenden. Wo sind unsere Politiker, die mit Mut der Bevölkerung neue Hoffnung geben?

Udo Arlt, Schwetzingen

