Hier drei Meldungen der letzten Tage: Impfregister – Testkapazitäten – Schutzhelme für die Ukraine. Das zeigt uns, dass Deutschland nicht auf der Höhe der Zeit regiert wird. China wird einflussreicher, die USA interessieren sich für Europa nicht mehr wie früher und Putin zündelt sich auf die globale Bühne zurück ohne Rücksicht auf Verluste.

Das alles kann man bedauern, aber Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Die ist unschön – aber nicht erst seit jetzt. Europa muss sein Schicksal in die eigene Hand nehmen. Das heißt, dass wir mehr für unsere Sicherheit tun müssen. Unsere Vergangenheit macht das nicht leicht, aber viele Verbündete haben kein Verständnis dafür, dass sie Flagge zeigen und wir moralisierend daherdozieren.

Peinlich wird es, wenn wir so tun, als vollbrächten wir was ganz Großes. 5000 Schutzhelme sind ein „deutliches Signal“ der deutschen Solidarität – mehr Peinlichkeit geht kaum noch. Deutschland macht sich langsam lächerlich, das liegt an unserem notorischen Hang, in den Konflikten der Welt lieber die anderen vorausgehen zu lassen. So tief sind wir in der Weltpolitik schon gesunken. Kanzler Scholz schweigt weiter und die SPD hat mit Putin-Freund Schröder genug am Hals. Ist ja bei dem geringen Salär von Gazprom verständlich.

Aber Altkanzler sollten ihrem Land verpflichtet bleiben, besonders mit ihren Äußerungen. Auch Andrea Nahles wird jetzt endlich entschädigt mit ihrem neuen Posten bei der Agentur für Arbeit – wenigstens ein kleines Trostpflaster.

Wir sind ein Land der Hochtechnologie (oder waren es?), die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und eine der wichtigsten Exportnationen. Unsere Produkte haben den Anspruch, zu den Besten zu gehören. Das sollte auch der Maßstab für die Leistungsfähigkeit unseres Staates sein. Aber eigentlich sind wir weit davon entfernt.

Eine Impfpflicht ist in Vorbereitung. Das ist nur sinnvoll, wenn sich diese auch kontrollieren lässt. Ein nationales Register wäre eine pragmatische Lösung. Das bezweifelt auch kaum die Politik, aber sich etwas Zutrauen sieht anders aus. Wir scheiterten schon seit 2004 an der elektronischen Gesundheitskarte. Die Bundesregierung traut sich nicht einmal zu, von allen Bürgern digital ein paar Daten zusammenzutragen. Unser Staat scheitert nicht, weil er das nicht hinbekommt, sondern es nicht einmal versucht!

Das ist bitter, denn wir haben nicht nur das größte demokratische Parlament der Welt, sondern mit der Ampel auch eine der „üppigsten“ Regierungen in unserer Geschichte. Auch der Beamtenapparat wächst unter dieser Regierung auf ein neues Rekordniveau! Es ist keinem aufgefallen, dass wir zu wenig PCR-Testkapazitäten haben – es hätte gereicht, sich in anderen Ländern umzusehen, was sie anders und besser machen.

Angesichts dieser Lage wäre es angemessen, zuerst die überschaubaren Probleme der Gegenwart zu lösen.

Doch die Ampel nimmt sich diese Probleme vor, deren Bewältigung vielfach komplizierter ist. Der Anteil der erneuerbaren Energien soll sich bis 2030 nahezu verdoppeln, obwohl der Stromverbrauch um fast 30 Prozent steigen wird (Prognose von Minister Robert Habeck). Für diese Turbo-Energiewende gehen sie aber ein zu großes Wagnis ein.

Siegfried Braun, Speyer