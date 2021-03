Es ist erfreulich, dass auf den Leserbriefseiten nicht nur Corona und Politik kommentiert werden, sondern auch Themen des gesellschaftlichen Lebens. So hat mein Leserbrief „Die Sau entehrt ihn nur“ (SZ-Ausgabe vom 12. März) zur Schweineskulptur auf dem Schlossplatz eine erfreuliche Resonanz erfahren.

In Telefonaten, E-Mails und bei Begegnungen auf der Straße wurde unisono die Meinung geteilt, dass die Schweineskulptur dem Ansehen und dem guten Ruf der Stadt Schwetzingen schadet. Auf vielfachen Wunsch ergänze ich daher meine Ausführungen wie folgt: Nicht alle Bürger und insbesondere auch die zahlreichen Touristen kennen die Hintergründe, die zu diesem „Denkmal“ geführt haben und dessen Aufstellung Jürgen Gruler am 12. November 2016 wie folgt kommentiert hat: „Da zeigt die Stadt Schwetzingen aber Mut! Sie hat sich ein satirisches Kunstwerk zum 1250. Geburtstag geschenkt, das Diskussionen provoziert.“

Die Skulptur von Peter Lenk provoziert in der Tat, brüskiert und beleidigt einen Kurfürsten, dem Schwetzingen viel zu verdanken hat. Wenn der Preußenkönig Friedrich II. Carl Theodor aus Missgunst und Neid als faulen Kerl und Glücksschwein bezeichnet hat, sollte man diese Schmähung nicht übernehmen. Natürlich will Peter Lenk mit seinen Skulpturen wie auch an anderen Orten provozieren, er sollte dabei aber nicht reale Persönlichkeiten verunglimpfen wie zum Beispiel den Schriftsteller Martin Walser oder unseren Kurfürsten.

Künstlerisch ist die Skulptur natürlich ganz hervorragend gelungen, nur der Standort ist falsch. Da Carl Theodor seine Mätressen im Badhaus empfangen hat, gehört die Schweineskulptur genau dorthin. Die 1250-jährige Geschichte der Stadt Schwetzingen wurde geprägt durch arbeitsame Menschen aus dem Volk, aber auch durch die Kurfürsten. Das Denkmal mit der Spargelfrau auf dem Schlossplatz zeigt, wie ein Künstler Zeitgeschichte darstellen kann. Viele Touristen, Familien mit ihren Kindern bewundern die Spargelfrau, die sich am Tisch festhalten muss, und der man ihr arbeitsames Leben ansieht.

Wäre es daher nicht konsequent, auf der gegenüberliegenden Straßenseite den Kurfürsten mit den gleichen aussagefähigen technischen und modernen Möglichkeiten darzustellen? Als Fazit bleibt demnach nur der Wunsch, der Gemeinderat möge seine Entscheidung nochmals überdenken. Vielleicht findet sich ein Sponsor, der eine „pfiffige“ Kurfürstenskulptur finanziert. Auch eine Spendenaktion wäre denkbar. Viele Bürger – nicht nur aus Schwetzingen, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden – wären für eine Änderung des jetzigen Zustands dankbar.

Rudi Lerche, Plankstadt