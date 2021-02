Übergreifende Virusmutationen scheinen die Imagedarstellung und die Sucht zur Selbstglorifizierung zu fördern. Ich versuche herauszufinden, wen sie unter der geschlossenen Eisdecke schützen wollen. Die Mäuse, die es nicht schafften, an Land zu schwimmen, sind ertrunken, die Insekten, wovon die meisten sowieso nicht überleben, haben längst ihre winterfesten Eier unter der Eisdecke abgelegt. Das Gras liegt geschützt unterm Eis, weder Hasen noch Rehe suchen unter der Eisdecke Schutz, die vorhandenen Schilfflächen werden von Tieren benutzt, Schlittschuhläufer meiden solche Stellen.

Zur Information, ich bin einer der Gründer des Sportfliegerclubs und habe seit dessen Beginn wesentlich am Gedeihen und am Schutz der Umwelt in diesem Bereich mitgearbeitet.Seit 1953 habe ich ein privates Archiv angelegt und viele schnee- und eisreiche Winter erlebt. Erwachsene und Kinder waren bei uns im Sommer und im Winter willkommen. Das Verhältnis zu den Umweltbehörden war immer sehr positiv. Die winterlichen Aktivitäten waren nie im Gespräch.

Oft denke ich an die Zeit zurück als es noch Fasane, Rebhühner und vor allem die Kunstflieger, die Kiebitze, gab. Die bauten ihre Nester auf dem Boden, die Jungen sind Nestflüchter. Wie oft haben wir während der Brutzeit die Landebahn kontrolliert – den Flugbetrieb eingestellt, abgelegte Rehkitze vor Neugierigen beschützt. Mit 89 Jahren auf dem Buckel und davon fast 70 in Kontakt mit dem Herrenteich lade ich die vermeintlichen Naturschützer gerne zum Gespräch ein.

Richard Hardung, Schwetzingen