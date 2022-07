Zum Thema Energie sparen erreicht uns diese Zuschrift:

An einem der heißen Tage war ich in meiner Reilinger Fachwerkstatt und beschwerte mich bei meinem Freund Reinhold darüber, dass sich bei diesen Temperaturen die Heizung am Fahrrad nicht abschalten lässt. Nach längerer Diskussion kamen wir zu dem Ergebnis, dass sich das im Winter ausgleichen würde. Da könne man sie nicht einschalten. So ähnlich wird das angesichts russischer Pipelinequerelen vermutlich im kommenden Winter auch mit den Heizungen unserer Wohnungen aussehen. Da finde ich es besonders gut, dass sich Politiker und Presse alle Nase lang ausführlich an die Öffentlichkeit wenden, die Ängste der Bürger schüren und all die Probleme sowie deren denkbare Lösungen detailliert zur Diskussion stellen. Bekanntlich werten Nachrichtendienste auch andere Landesmedien aus. So wird zumindest Putin auf dem Laufenden gehalten und er freut sich über jede Gelegenheit, auf unsere Gegenmaßnahmen entsprechend reagieren zu können. Schweigen ist Gold, aber reden wird versilbert!

Hagen Heer, Hockenheim