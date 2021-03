Die erneute Schließung des Schlossgartens ist nicht nur nicht vermittelbar, sondern macht auch epidemiologisch keinen Sinn und ist allein der Verzweiflung und völligen Konzeptlosigkeit einer auch sonst nicht mehr nachvollziehbaren Corona-Politik geschuldet.

Nach der Pressekonferenz zu den Corona-Beschlüssen – gerade auch was Ostern betrifft – scheint sinnfreies Handeln der neue politische „Zeitgeist“: Merkel strotzte in der Pressekonferenz geradezu vor schnippischer Arroganz. Die haben in meinen Augen nicht nur jegliches Vertrauen verspielt, sondern auch den Kontakt zur Bevölkerung und deren Respekt völlig verloren!

Herbert Semsch, Brühl