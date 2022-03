Zum Artikel „Wird hier die breite Mehrheit vertreten?“ vom 3. März wird uns geschrieben: „Es ist viel einfacher, Kritik zu üben, als etwas anzuerkennen.“ Mit diesem Zitat von Benjamin Disraeli möchte ich zur Debatte beitragen. Ich finde es persönlich sehr schade – vor allem für Roland Seidel – dass diese Debatte jetzt im Nachgang via Facebook oder Presse geführt wird. Was soll damit erreicht werden? Die Rücknahme der Ehrung? Der nachträgliche Verzicht des Geehrten? Würde es den derart Kritik Übenden dann wieder besser gehen?

Man kann davon ausgehen, dass sich der Oftersheimer Gemeinderat mit dem Bürgermeister zusammen im Vorfeld intensiv mit der geplanten Umbenennung beschäftigt und über Für und Wider der geplanten Aktion entsprechend diskutiert hat. Solch eine Ehrung wird sicher gut überlegt sein. Die Oftersheimer, die nicht wissen, wer Roland Seidel ist oder was er konkret in seiner Jahrzehnte langen Zeit als Gemeinderat alles bewirkt hat und dies zum Teil auf unverschämte Art und Weise in Facebook äußern, sollten sich vielleicht auch fragen, warum das so ist.

Vielleicht hat man sich ja in den vielen Jahren gar nicht mit der Kommunalpolitik beschäftigt? Keine Zeitung gelesen? Keine Gemeinderatssitzungen besucht? Auch wir waren in unserer Jugend in der Kurpfalzhalle – vor allem zu den legendären Faschingsveranstaltungen. Mich stört das nicht, dass die Kurpfalzhalle jetzt „Roland-Seidel-Halle“ heißt. Jeder, der möchte, kann ja weiter Kurpfalzhalle sagen. Ich freue mich über die Anerkennung für Roland Seidel und gönne sie ihm.

Viele fragen sich, welchen Bezug denn Roland Seidel zur Halle haben soll. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er hier über Jahrzehnte hinweg den Oftersheimern das Schwimmen beigebracht. Mit Sicherheit gab es genügend Themen am Ratstisch zur Kurpfalzhalle, an denen Seidel mit beteiligt war. Personenkult hin, Personenkult her – wenn ein Mensch sich so viele Jahre für seine Gemeinde ehrenamtlich eingesetzt hat, ist diese Anerkennung gerechtfertigt.

Ich hoffe, Roland Seidel bleibt gelassen ob der öffentlichen Diskussion: „Sie haben nichts falsch gemacht, im Gegenteil!“

Raquel Rempp, Schwetzingen