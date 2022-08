Selenski fordert . . .

Zum Ukraine-Krieg und zum Verhalten des ukrainischen Präsidenten wird uns geschrieben:

Die Nachrichten über den Kriegsverlauf in der Ukraine erinnern mich stark an die alten Wehrmachtsberichte, insbesondere an die über Stalingrad. Da wurde auch gesiegt bis zur Kapitulation. Auch die Durchhalteparolen unserer Politiker ähneln denen von damals. Keiner soll hungern, ohne zu frieren, Putin hat zwar die Rohstoffe, insbesondere das Gas, aber wir haben die Kraft – und so weiter. Wenn wir uns selbst dabei fertigmachen, ist das doch egal. Verhandelt wird nicht.

Vielleicht aber doch, wenn das amerikanische Volk das will, dann geht es ganz schnell. Hans P. Holzinger, Schwetzingen