Servicewüste Bäckereifiliale

Zu einer unsinnigen Vorschrift in einer Bäckerei wird uns geschrieben:

Seit Jahren schon hole ich mir Brot, Brötchen und Brezeln in ein und derselben Bäckereifiliale in Hockenheim. Das Personal war bisher immer superfreundlich und hat mir das Brot in der Stärke geschnitten, in der ich es gerne haben wollte. Nun denn, das Personal ist nach wie vor superfreundlich, hat aber nach eigener Auskunft von der Zentrale die Auflage bekommen, dass ab sofort die Brotscheiben immer nur elf Millimeter Stärke haben dürfen.

Diese Tatsache wurde nun zusätzlich damit untermauert, dass man die Anzeige der Brotschneidemaschine mit einem Zettel verhängt hat, damit die Kunden die eingestellte Stärke nicht mehr sehen können. Das ist doch einfach lächerlich und Krimskrams. Pippi Langstrumpf hätte ihre helle Freude gehabt.

Mehr zum Thema Arbeitsmarkt Preisdruck und Fachkräftemangel im Handwerk Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Brühl Zuschuss für Sanierung lässt bei Brühler Paar auf sich warten Mehr erfahren

Auf meine Anfrage per E-Mail im letzten Jahr am Hauptsitz der Bäckerei, warum man die Wünsche der Kunden nicht mehr erfüllen wolle, hieß es einfach lapidar von einer Dame: „Man könne keine Ausnahmen machen.“

Leute, die Klagen des Handwerks, dass immer mehr Kundschaft in die Supermärkte und Discounter abwandert, war und ist groß. Ich habe mich daher mal umgesehen und festgestellt, dass in einigen derer Verkaufsstellen Brotschneidemaschinen stehen, die man sogar selbst einstellen kann. Deshalb verstehe ich nicht, dass der betroffene Bäcker in Kauf nimmt, einen bisher wirklich zufriedenen und langjährigen Kunden einfach ziehen zu lassen.

Das Handwerk kann doch nur Erfolg haben, wenn man zufriedene Kunden generiert. Aber dem besagten Bäcker scheint das völlig egal zu sein: „Ein Kunde mehr oder weniger, was juckt mich das?“

Falls dieser Leserbrief dazu beitragen sollte, dass ich mein Brot wieder wie gewohnt geschnitten bekomme, werde ich der Filiale natürlich treu bleiben. Ansonsten werde ich mir überlegen, ob ich nicht zu einem anderen Bäcker wechsle.

Dieter Müller, Hockenheim