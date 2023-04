So denkt die Welt über Deutschland

Blick über den Tellerrand der Lokalzeitung: Zu einem Artikel „Germany’s Energy Self-Sabotage“ (The Wall Street Journal – Ausgabe vom 14. April) wird uns geschrieben:

Nebenbei bemerkt erschien in gleichnamiger Zeitung im Januar 2019 ein Artikel mit der Überschrift „The Thumbest Energy Pilic in the World“ (Englisch für: Die dümmste Energiepolitik der Welt). Dreimal dürfen Sie raten, welches Land damit gemeint war.

Was ich damit andeuten will, es ist immer sehr hilfreich, auch die Auslandspresse zu lesen, um zu erfahren, was andere Länder „über uns“ denken. Das hilft manchmal ungemein, um die Absurdität der Politik der jetzigen, aber auch der Vorgängerregierungen unter Angela Merkel zu begreifen.

Um es mit meinen eigenen Worten nochmals zusammenzufassen: Statt im eigenen Land vorhandene Gasvorkommen zu heben oder umweltschonend zu fracken, schippern wir zum Teil wesentlich umweltschädlicher gefracktes LNG (verflüssigtes Gas) mit Tankern über die Meere, die mit Schweröl betrieben werden und lassen umweltschädigende LNG-Terminals aus dem Boden oder vor die Küsten stampfen.

Wir importieren jetzt vermehrt Steinkohle aus Südafrika oder Australien mit Schiffen, die ebenfalls mit Schweröl betrieben werden. Wir bauen aber im eigenen Land Braunkohle ab und pflügen dafür ganze Landstriche um, weil die eigenen Steinkohlegruben schon längst abgesoffen sind.

Dafür schalten wir unsere letzten Atomkraftwerke ab, die man zur Stromerzeugung noch ein paar Jahre hätte laufenlassen können, um bei der Stromversorgung auf Nummer sicher zu gehen. Wir hoffen dann aber auf milde Winter, in diesem Fall ist der sogenannte menschengemachte Klimawandel von Vorteil, damit die Gasvorräte für die Wärmegewinnung reichen. Und zur Not, wenn mal kein Wind weht und nicht die Sonne scheint, das soll ja immer wieder mal vorkommen, importieren wir aber den bösen Atomstrom aus Frankreich oder Kohlestrom aus Osteuropa. Aber der Wirtschaftsminister „hat nichts dagegen“, dass die Ukraine ihre Atommeiler weiterlaufen lässt, denn „sie stehen nun mal“.

Sorry, aber diese ganze Mischpoke ist an Absurdität nicht zu übertreffen. Die grüne Nomenklatura in Berlin und in Stuttgart glaubt doch tatsächlich, dass die Welt den Deutschen als leuchtendes Beispiel folgen wird, getreu dem Motto aus der Kaiserzeit: „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.“

Nein, die Welt lacht sich über uns kaputt, zumindest wundert sie sich und schüttelt den Kopf über die (noch) viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und deren ständigen moralischen Belehrungen.

Christoph Stemmler, Schwetzingen