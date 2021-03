Lieber Bauhof, liebes Rathaus, verehrter Oberbürgermeister! Ich, geboren 1931, aufgewachsen in der Schwetzinger Scheffelstraße bis zu meinem neunten Lebensjahr – und zwar dort, wo sich heute der Bauhof befindet. Zu meiner Zeit stand da das Gaswerk und Betriebsleiter war mein Großvater – bin nachdenklich.

Wo jetzt alles Beton ist, war ein großer Garten mit vielen Bäumen, es gab über 40 Bienenvölker, eine Kokshalde, Retorten, Filteranlagen und eine Drehscheibe für die ankommenden Kohlewaggons. Heute wohne ich nur ein paar Schritte weiter in der Heinrich-Heine-Straße.

Das Haus wurde nach der Währungsreform in Eigenarbeit errichtet. Als ich heute, von Oftersheim kommend, am Eingang des neuen Bauhofes vorbeifahren wollte (mit Scooter nach Herzinfarkt und Schlaganfall 2020), war es zu verlockend, einen Blick in den Hof zu werfen. Es standen mehrere Werksautos im Hof, teils leer, teils besetzt, mir wurde freundlich zugewunken, ich fuhr eine Runde bis zum Ende und landete auf der Rückseite des Neubaus.

Weiter entfernt standen einige Bedienstete der Stadt, die mir freundlich entgegenkamen und fragten, ob sie mir helfen könnten.

Nachdem wir ein kurzes Gespräch angefangen hatten und das Interesse der Leute geweckt war und gerade ein Austausch von Erinnerungen begonnen hatte, kam ein gut gekleideter Herr auf mich zu und machte mich auf Folgendes aufmerksam. Ich hätte keine Maske auf (mit Scooter über zwei Meter Abstand) und außerdem solle ich das Betriebsgelände der Stadt sofort verlassen. Sicher hatte er damit recht! Aber sind das Manieren! Es ist beschämend und blamabel, wenn man mit 89 Jahren so abschätzend behandelt wird. Kann man so was nicht anders sagen?

Ich wüsste schon wie. Die neuen Vorbilder anscheinend nicht.

Richard Hardung, Schwetzingen