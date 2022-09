Solidarität für Evobus zeigen

Zum Artikel „SPD fordert mehr Einsatz“ (SZ-Ausgabe vom 27. August) wird uns geschrieben:

Zu lesen ist, dass die Südwestdeutsche Verkehrs-AG (SWEG) Lahr neun Solaris- und Iveco-Omnibusse gekauft haben. Was leider in der Ausführung fehlt, ist die Deutsche Bundesbahn (DB). Nicht nur hier bei uns in Schwetzingen fahren die blauen Busse mit den drei Buchstaben – MAN (Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg). Aber da kommen die „Blauen“ nicht her. Die Fertigung findet in Polen statt. Die DB kauft nicht einen Bus, sondern Hunderte. Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Deutschland? Eben nicht! Auch ist zu lesen, die Fahrzeuge seien günstiger als der Citaro von Evobus. In Polen gibt es fünf Stadtbus-Hersteller.

Trotzdem fahren in polnischen Städten – zum Beispiel in Danzig und Krakau – unter anderem Citaro-Busse.

Auf der Internetseite der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) ist ein Volvo abgebildet und er ist nicht der Einzige – das am Stammsitz von Daimler! Aber was macht unsere Hauptstadt? In Berlin fahren Volvo, Solaris, VDL, Scania und Citaro. Die Verlagerung vom Rohbau in die Tschechische Republik kostet 1000 Industrie-Arbeitsplätze, ohne die eventuell betroffenen Arbeitsplätze bei Zulieferfirmen in der Region. Ich war über 48 Jahre in der Firma Evobus beschäftigt, habe dort eine Lehre gemacht, in der Produktion gearbeitet, war Maschinenbautechniker, hatte meinen Einsatz in der Arbeitsvorbereitung, Vertrieb und so weiter.

Die Evobus ist eine bewundernswerte Firma mit hochmotivierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Es ist sehr schade, was da in absehbarer Zeit auf das Werk zukommt.

So ist die Politik und die Geschäftsführungen aller Verkehrsbetriebe gefordert, an den möglichen Stellschrauben zu drehen, um Arbeitsplätze in Mannheim und Deutschland zu erhalten. Evobus in Mannheim ist der einzige StadtbusHersteller in Deutschland und baut den besten und erfolgreichsten Stadtbus der Welt.

Hans-Jürgen Janz,

Schwetzingen