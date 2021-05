Summ, summ, summ . . .

Welche interessanten Insekten ein einigermaßen natürlich angelegter Garten anziehen kann, erlebte Familie Scheurig aus Hockenheim jetzt wieder sehr eindrücklich. „Unsere alten Obstbäume haben sich an abgestorbenen Ästen zu gutbelegten ,Insektenhotels‘ entwickelt. Holzbienen sind darin seit einigen Jahren Dauergäste. Am Wochenende konnte ich ein besonders schönes Exemplar an unserem Blauregen fotografieren. Das Foto im Anhang können Sie gerne für die Leserbrief-Seite oder an anderen Stellen der Zeitung verwenden“, schreibt uns Hubert Scheurig. Das machen wir doch glatt – Danke! Bild: Scheurig

