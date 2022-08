„The Länd“ – so ein Quatsch

Zum Auftritt von Baden-Württemberg wird uns geschrieben:

Geht’s noch „The Länd of young Ehrenamt“. Wer denkt sich denn sowas aus. Es war schon peinlich genug den Baden-Württemberg-Pavillon live in Dubai bei der Expo zu sehen, mit wie viel Unsinn – Bollenhut, Kärcher und sonst viel Natur – für Baden-Württemberg geworben wurde, anstatt wie alle anderen 15 Bundesländer sich im tollen Deutschland-Pavillon zu präsentieren. Immerhin 21 Millionen Euro Steuergelder. Jetzt als Fortsetzung dieses unsinnige Motto – sprachlich fortschrittlich „The Länd of young Ehrenamt“. Unglaublich was die Ministerialbürokratie sich da ausdenkt. Man wendet sich beschämt ab.

Gernot Lempert, Brühl