Tränen und ein Lächeln

Zum Artikel „Keine Spur von Amtsschimmel“ (SZ-Ausgabe vom 19. Mai) wird uns geschrieben: Als ich den Artikel von Redakteur Andreas Lin gelesen habe, war ich zunächst überrascht, dass er meine oder unsere Geschichte in der Zeitung veröffentlichte.

Aber nun, nachdem meine Frau 25 statt 39 Tage nach ihrem Tod beerdigt wurde, ist es mir ein Bedürfnis, diesen Artikel zum Anlass zu nehmen, ein paar ganz besonderen Leuten an dieser Stelle auch noch mal öffentlich Danke zu sagen, die in kürzester Zeit den würdevollen und wohlverdienten Abschied meiner Frau nach der emotional schwierigsten Zeit meines Lebens ermöglichten. Es ist so erleichternd, sie nun in meiner Nähe zu wissen und sie besuchen zu können, wann immer ich will, verarbeiten zu können, was passiert ist und trauern zu können.

SZ-Redakteur Andreas Lin, der auf meine Situation aufmerksam gemacht wurde und sich mit seinem Engagement dafür eingesetzt hat, die notwendigen Kontakte herzustellen, möchte ich besonders danken. Dem Bürgermeister von Schwetzingen, Matthias Steffan, und dem Friedhof Schwetzingen mit seinen Angestellten, die trotz der hohen Auslastung vor Pfingsten es möglich gemacht haben, dass meine Frau noch vor ihrem Geburtstag beerdigt werden konnte, ebenso.

Der Firma „Session Pro“, die in kürzester Zeit eine „TV-Produktion“ auf die Beine gestellt hat, die es Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere meiner Tochter, die in Australien lebt und Corona-bedingt nicht bei der Trauerfeier anwesend sein konnte, ermöglicht hat, diese per Livestream zu verfolgen.

Und nicht zuletzt Pfarrer Steffen Gross. Er hat wirklich sehr viel für uns getan! Vor allem hat er es aber geschafft, mit seinen Worten, die so einmalig wie treffend formuliert waren, alle bei der Trauerfeier zu berühren, ob vor Ort in der Kapelle oder in der Ferne per Livestream.

Es gibt noch so viele, die mitgewirkt haben und allen gehört mein und unser Dank! Das Bestattungsinstitut Kurz-Feuerstein, Ambergs Blumenstation, der Organist in der Kapelle – alle haben ihr Möglichstes getan, damit meine Frau endlich in Würde ihre letzte Ruhe finden konnte! Natürlich auch alle, die meiner Frau die letzte Ehre mit ihrer Anteilnahme erwiesen haben: schriftlich, persönlich, per Stream und in Gedanken.

Sie alle haben es möglich gemacht, dass meine Frau das schönste Geburtstagsgeschenk überhaupt erhalten hat, frei, ohne Qual und ohne Krankheit. Vor allem – sie ist in unserer Nähe! Und so konnte ich an ihrem Geburtstag, an Pfingstsonntag, an ihrem Grab stehen, ihr bei strahlendem Sonnenschein alles Gute zum Geburtstag wünschen und hatte trotz Tränen in den Augen auch ein Lächeln im Gesicht – so wie meine Frau es immer in ihrem Gesicht hatte.

Vielen, vielen Dank!

Etienne Jost, Schwetzingen