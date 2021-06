Überforderte Regierungen

Man muss nicht direkt lügen, um verlogen zu sein. Es geht auch raffinierter. Dazu stellt man einfach in den Vordergrund, was der eigenen Auffassung dient, während man absichtlich verschweigt, was sie stören könnte. Auf diese Weise entsteht ein Zerrbild – nicht direkt gelogen, aber trotzdem falsch.

Völkermord! Für General von Trothas martialischen Befehl und seine Folgen in Deutsch-Südwest-Afrika (Namibia) anno 1904 fand man keine andere Wortwahl, weil man keine schlimmere finden wollte. Es geht freilich gar nicht um Versöhnung und Vergebung für deutsche Kolonialverbrechen, wie behauptet wird, sondern es geht um Anklage, Schuldzuweisung, Geldzahlungen und die Freude daran, mal wieder alles, was Deutsche in ihrer Geschichte unternahmen, in den Dreck zu treten.

Man malt ein Bild, das den Menschen auf emotionale Art weismachen will, dass damals nur kapitalistische Eroberer entrechtete Eingeborene ausgebeutet oder umgebracht hätten. Man bedient und fördert also eine überaus einseitige Voreingenommenheit mit dem Ziel, dass die Bürger auf das Stichwort „Kolonialismus” reagieren sollen wie die pawlowschen Hunde auf den Klang der Glocke: „Kolonialismus – Ausbeutung – Völkermord.” Basta!

Hätte es die Katastrophe des Ersten Weltkriegs nicht gegeben (ohne den Ersten keinen Zweiten und auch keinen Hitler) und wären die Kolonien bei Deutschland geblieben, dann wären sie heute ähnlich weit entwickelt wie Deutschland selbst, denn sie wären an das prosperierende Mutterland mit seiner fortschrittlichen Technik und Wissenschaft herangeführt worden.

Niemand mehr müsste in Wellblechhütten in Elendsvierteln hausen und aufgrund wirtschaftlicher Not seine Heimat und Familie verlassen! Die für eine wirtschaftliche Entwicklung notwendigen Anfänge waren bereits gemacht, wie zum Beispiel Bildungs- und Gesundheitssystem, Produktionsstätten, Verwaltungs- und Steuersystem, Geldkreislauf oder Infrastruktur.

So wurden in den deutschen Kolonialgebieten von 1884 bis 1914 rund 4000 Kilometer Eisenbahnlinien gebaut. Wo zuvor Waren 30 Tage lang mühsam durch den Busch getragen wurden, brauchte nun die Eisenbahn nur noch 60 Stunden. Aber das will man ja verschweigen.

Tatsächlich sind es jedoch die Entkolonialisierer selbst, die die Hauptverantwortung für das Elend in der sogenannten Dritten Welt tragen, denn durch die Entlassung in die auch noch hymnisch gefeierte Unabhängigkeit wurden die ehemaligen Kolonien von den meist europäischen Mutterländern abgekoppelt und sich selbst überlassen.

Die neuen und oft korrupten Regierungen waren mit der gestellten Aufgabe, ihre Länder zu entwickeln, rasch überfordert und sind es bis heute.

Jürgen Hanselmann,

Hockenheim