Zum Leserbrief „Das Thema brodelt weiter“ (SZ-Ausgabe vom 12. März) und dem Artikel „Wird hier die breite Mehrheit vertreten?“ (SZ-Ausgabe vom 3. März) wird uns geschrieben:

Heute möchte ich mich bei Hans-Peter Sturm für die oben genannten beiden Beiträge auch im Namen vieler weiterer Oftersheimer bedanken. Als ich die Umbenennung in der Zeitung las, glaubte ich zuerst, es sei ein Aprilscherz. Aber es war ja nicht der 1. April, es war tatsächlich die bittere Wahrheit.

Was hat sich der Gemeinderat gedacht, als er mit einem Federstrich den Namen unserer Kurpfalzhalle auslöschte? Und was mich noch mehr überraschte, war das Tempo, mit dem dieser Beschluss in die Tat umgesetzt wurde (alle Achtung). Andere Dinge brauchen dazu viel, viel länger.

Der Unmut der Menschen in der Gemeinde ist groß. Danke Hans-Peter für deine offenen und ehrlichen Worte.

Hilde Rauchholz, Oftersheim