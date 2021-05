Und wieder ist die Jugend im Nachteil

Im zweiten Sommer sind die Kinder und Jugendlichen die Leidtragenden der vielen Einschränkungen, die die Pandemie erfordert. Nicht genug, dass der Schulbetrieb für viele eine große Herausforderung bedeutet, sei es durch den viel zu langen Online-Unterricht, das fehlende Sport- und Freizeitangebot, die soziale Isolation und fehlende Treffen mit Gleichaltrigen. „Es wird bald geschafft sein“, bekommen sie gesagt. Wenn der Sommer erst mal kommt und alle wieder rauskönnen. Nur die drei G’s (genesen, geimpft oder getestet) dürfen ins Freibad oder an die Badeseen. Wie sollen sich die unter 18-Jährigen da auf die Ferienzeit freuen? Aktuell gibt es zwei kostenlose Tests in der Woche. Bei einer Sieben-Tage-Woche mit Sonnenschein und Badewetter müssen schon viele Tests von den Eltern privat bezahlt werden.

In Altlußheim besteht nur von Montag bis Donnerstag eine Testmöglichkeit. Ich sehe hier auch die Politik in der Pflicht. Jetzt wäre es an der Zeit, ein Zeichen für die Kinder zu setzen. Meine Enkel haben sich an die Regeln gehalten, wir haben auf uns aufgepasst, sie haben sich gefreut, als klar war, endlich werden die Großeltern und die Uroma geimpft. Ich würde ungern von Badeunfällen in Flüssen oder Seen lesen. Die Kinder und Jugendlichen werden sich nicht einsperren lassen. Bleibt zu hoffen, dass der „Bädergipfel“ für alle zu einem positiven Entschluss kommt.

Ilona Köhler, Altlußheim