Versagen der Volksvertreter

Die „Entrechtungsmaschinerie“ der Bundesregierung läuft auf Hochtouren. So eine massive Einschränkung der Bürgerrechte und persönlichen Freiheit gab es seit Bestehen der Bundesrepublik nie.

Das Infektionsschutzgesetz in seiner aktuellsten Variante macht es möglich. Der Bürger muss jetzt das ausbaden, was diese inkompetenten Stümper (und da schließe ich unseren grün-schwarzen Ministerpräsidenten mit ein) in der Pandemie und schon seit unzähligen Jahren verbockt haben. Wären schon vor langer Zeit die personellen Missstände in Krankenhäusern und der Pflege in Angriff genommen und die Digitalisierung der Behörden und Gesundheitsämter nicht verschlafen worden, hätten wir d dieses Dilemma so nicht.

Das Desaster bei der Impfstoffbeschaffung ist noch das Sahnehäubchen obendrauf. Die Folgen: Hilfloses, stupides, konzeptloses und unverantwortliches Handeln bei der Pandemiebekämpfung, das ganze Branchen in den Abgrund reißt. Dieses Versagen wird uns Bürger – nicht nur monetär – noch viel mehr kosten, als wir uns das heute vorstellen können.

Und wie reagiert der Wähler? Wie bei der Landtagswahl in unserem Bundesland? Wer es sich leisten kann, wählt halt scheinbar Grün-Schwarz. Der von mir sehr geschätzte Kabarettist Volker Pispers hat es vor Jahren so dargestellt: „Der Zug fährt seit zig Jahren auf den Abgrund zu, doch der Wähler tauscht immer nur den Lokführer aus, statt die Schienen mal in eine andere Richtung zu legen oder die Notbremse zu ziehen. Was nötig wäre, um nachzudenken, ob dieser eingeschlagene Weg in unserem kapitalistischen System, bei dem das soziale Gleichgewicht immer mehr aus den Fugen gerät, überhaupt der richtige ist. Der Wähler hat es nicht so mit Kurskorrektur und Notbremse. Er hofft darauf, im Falle des Absturzes, im letzten Waggon des Zuges zu sitzen, der dann glücklicherweise am Abgrund hängenbleibt. Denken wir also nicht, der deutsche Wähler wäre intelligenter als der amerikanische.“

Ein hartes Urteil, aber meiner Meinung nach nicht ganz falsch. Für mich persönlich hat diese schon lange andauernde, und gerade jetzt in der Pandemie, erbärmliche Nichtleistung unserer Volksvertreter (vertreten fühle ich mich schon lange nicht mehr) Konsequenzen. Bei der kommenden Bundestagswahl werde ich einen Strich durch diesen Einheitsbrei-Parteienzettel machen, anstatt wie so oft das „kleinere Übel“ zu wählen. Was wäre das für ein Signal, wenn Millionen Wähler genauso verfahren würden.

Außerdem werde ich mich weiterhin an völlig sinnfreie und willkürliche Auflagen und Regeln nicht halten. Nur Mut – ein wenig Revoluzzergeist würde diesem Land sicher guttun!

Robert Krieger, Brühl-Rohrhof

