Bereits in den ersten Monaten der Impfkampagne wurden Corona-Ausbrüche unter doppelt Geimpften gemeldet. Schon damals war also klar, dass sich auch Geimpfte anstecken und das Virus weitergeben können. Inzwischen haben Studien bestätigt, dass infizierte Geimpfte so infektiös sind, wie infizierte nicht Geimpfte. Die Impfung schützt also nicht davor, das Virus weiterzugeben. Trotzdem kolportierten Politiker und Medien, Geimpfte würden bei der Verbreitung des Virus keine wesentliche Rolle mehr spielen.

Monatelang mussten sich selbst in Pflegeheimen nur nicht geimpfte Mitarbeiter ständig testen lassen, während doppelt Geimpfte dort ungetestet ein- und ausgehen konnten. Wenn Geimpfte durchschnittlich etwas weniger lange infektiös sind, bedeutet das: Infizierte nicht Geimpfte wurden mit höchster Wahrscheinlichkeit spätestens beim zweiten Test erkannt, während Geimpfte über ihre gesamte Infektionsdauer ungetestet bleiben und somit das Virus länger weitergeben konnten. Wenn aber in einem Pflegeheim Corona ausbrach, schob man das grundsätzlich auf die getesteten nicht geimpften Mitarbeiter – obwohl man wissen musste, dass Geimpfte nicht nur das Virus weitergeben können, sondern auch überall Zutritt und daher mehr Gelegenheit hatten, sich zu infizieren. Und widersinniger- und diskriminierenderweise wurde „zum Schutz Pflegebedürftiger“ eine Impfpflicht für Pflegekräfte beschlossen.

Im Herbst wurde eine Arbeit der Humboldt-Universität Berlin veröffentlicht, bei der optimistische Schätzwerte zur Schutzwirkung der Impfung gegen eine Infektion in eine 15 Jahre alte Formel zur Modellierung von Kontakten in der Bevölkerung eingegeben wurden – eine Formel, die weder die Testpflicht noch die zahlreichen Zugangs- und Kontaktbeschränkungen für nicht Geimpfte in irgendeiner Weise berücksichtigte. Auf dieser unseriösen Grundlage kam man zu dem Rechenergebnis, an bis zu 90 Prozent aller Corona-Infektionen seien (als Virenüberträger oder -empfänger) nicht Geimpfte beteiligt. Dies wurde ungeprüft unter Überschriften wie „Ungeimpfte an neun von zehn Infektionen beteiligt“ verbreitet. Und bei unkritischen Lesern setzte sich fest, an neun Zehnteln aller Infektionen seien Ungeimpfte schuld – ein Schluss, den die Verfasser der Arbeit durchaus intendiert haben dürften. Vier der sieben am Zahlenspiel beteiligten Autoren sind RKI-Mitarbeiter; alle sieben sind auch die Verfasser eines Abschnitts im 49. Epidemiologischen Bulletin des RKI, in dem das Zahlenspiel zitiert und behauptet wurde, die vierte Corona-Welle sei Folge einer zu niedrigen Impfquote.

Dabei wurde ignoriert, dass auch Länder mit sehr hohen Impfquoten in der vierten Welle Rekordinzidenzen verbuchten. Das RKI empfahl auf dieser unhaltbaren Basis, eine allgemeine Impfpflicht zu erwägen und Ungeimpften Kontaktbeschränkungen aufzuerlegen. Und genau das tat und tut die Regierung.

Ich hatte im Dezember 2020 Corona. Ich informierte mich und wusste, dass es unwahrscheinlich war, dass eine nicht vorerkrankte Person unter 40 schwer an Corona erkrankt oder daran stirbt. Nach fast zwei Wochen mit heftigen Erkältungssymptomen und mehrtägigem Geruchsverlust, aber ohne Fieber, Schüttelfrost oder gar Atemnot, war ich auf natürliche Weise immunisiert. Studien belegen inzwischen, was schon die Logik sagt: Genesene sind besser vor einer schweren Erkrankung geschützt als Personen, die mit dem Bauplan eines mutationsfreudigen Proteins einer Virus-Urgroßvariante geimpft wurden.

Der Altersmedian der an und mit Corona Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Laut einer Untersuchung hatten die meisten von ihnen drei Vorerkrankungen, nur ein Prozent von ihnen war nicht vorerkrankt. Die Infektion verläuft bei den jüngeren, gesunden Menschen meist mit Erkältungs- oder Grippesymptomen oder gar symptomlos, während die „normalen“ Impfnebenwirkungen wie Fieber und Schüttelfrost vor allem jüngere, gesunde Personen betreffen. Trotzdem übt die Regierung seit Monaten extremen Druck auf alle volljährigen Bürger des Landes und sogar auf Kinder aus, sich impfen zu lassen – obwohl für Kinder und Jugendliche die Gefahr, im Straßenverkehr, beim Schwimmen oder sogar an der Grippe zu sterben, größer ist als die, an Corona zu sterben.

Ich hoffe sehr, dass sich in den nächsten Jahren nicht herausstellt, dass die neuartigen Vakzine – die es in 30 Jahren Forschung nicht zur Marktreife gebracht hatten, jetzt aber, mit Milliardenbeträgen subventioniert, plötzlich innerhalb eines Jahres – noch andere, längerfristige Nebenwirkungen haben. Aber stellen Sie sich vor, jemand würde allein von seinen Kindern und Enkeln verlangen, sich eine Impfung geben zu lassen, die ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit Schmerzen und Fieber beschert; gegen ein Virus, das sie wahrscheinlich nicht bemerken oder mit milden Symptomen einhergeht; in der Hoffnung, dass sie möglicherweise, aber ohne jede Garantie, für einige Wochen weniger infektiös sein könnten, falls sie sich in dieser Zeit anstecken. Dazu fiele mir nur ein: „Schämen Sie sich!“

Auf nationaler Ebene scheint genau das aber in Ordnung zu sein. Mehr als 13 Monate nach meiner ersten Infektion hatte ich zum zweiten Mal Corona, diesmal etwa eine Woche lang mit milden Erkältungssymptomen. Ich hatte mich nicht impfen lassen. Meine Infektion geht auf eine Person zurück, die sich etwa einen Monat vor ihrer Infektion zum dritten Mal hatte impfen lassen. Sie hatte Impfnebenwirkungen (Fieber und Schüttelfrost) und hatte sich trotz dreifacher Impfung symptomatisch infiziert – bei jemandem, der seinen Booster ebenfalls etwa einen Monat vor seiner ebenfalls symptomatischen Infektion erhalten hatte.

Beide hätten, wenn sie keine Symptome entwickelt oder ihre Symptome ignoriert hätten, während ihrer gesamten Infektionszeit weiterhin ungetestet Zugang selbst bei 2Gplus gehabt, während man mich dort nicht einmal nachweislich nicht infektiös eingelassen hätte.

Genesene, so heißt es, könnten sich nach fünf Monaten erneut infizieren. Angeblich deshalb wurde der Genesenenstatus für ungeimpfte Genesene auf drei Monate verkürzt. Nun, Geimpfte können sich offensichtlich schon nach einem Monat infizieren. Trotzdem gilt der Impfstatus neun Monate lang. Nein, mit Infektions- oder gar Gesundheitsschutz haben diese Maßnahmen nichts zu tun. Sie dienen allein dazu, Menschen zur Impfung zu nötigen. Ist es Blasphemie, die Vermutung anzustellen, unseren Regierungspolitikern könnten die Anliegen der zahlungskräftigen Pharmalobby mehr am Herzen liegen als das Wohl der Bevölkerung?

Solidarisch wäre es, wenn Geimpfte bei der Diskriminierung nicht Geimpfter nicht mitmachen und 2G wie 3G boykottieren würden. Aber das ist wohl nicht zu erwarten von einer Mehrheit, die sich die Meinung ebenso passiv einimpfen lässt wie ein Vakzin.

Annette Kosmala, Schwetzingen