Was haben die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der Brühler Bürgermeister Dr. Ralf Göck gemeinsam? Beide sind der festen Überzeugung, dass Impfen den entscheidenden Unterschied macht. Der Impfstoff habe sich als „Superwaffe“ erwiesen, so Frederiksen, und dankt gerührt den Erstgeimpften (83,4 Prozent), den vollständig Geimpften (81,5 Prozent) und vor allem den über 60-Jährigen (95 Prozent geboostert). Deshalb sagt Dänemark (Stand vom 6. Februar): „Auf Wiedersehen“ zu den Beschränkungen und „Willkommen zum Leben, das wir vor Corona kannten.“

Göck kann erleichtert vermelden, dass bei einem erneuten Corona-Ausbruch in einem Seniorenzentrum dieses Mal nur ein Bewohner (vormals 20) ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und nur eine Person (vormals 15) verstorben ist. Grund hierfür: Alle Bewohner waren geimpft (Stand: 2. Februar).

Na, wenn das keine guten Nachrichten sind, dachte ich. Doch bei einem unverhofften Small Talk an der Kasse in einem Einkaufscenter mit einem freundlichen, aber gleichfalls überzeugten Impf-Unwilligen-Pärchen (IUP) musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Tenor: Die Dänen werden über kurz oder lang aussterben, machen doch Covid-19-Impfstoffe unfruchtbar.

Und die Brühler Senioren werden, ähnlich wie bei Kleinkindern, mit der Zeit einen Altersautismus entwickeln. Lässt sich im Internet recherchieren. Ebenso die Tatsache, dass der gentechnisch erzeugte mRNA-Impfstoff das Erbgut verändert. Aber das wäre für manche Menschen ja eine Chance, so mein intuitiver Einwand. Doch damit konnte das IUP nichts anfangen.

Erstaunlicherweise könnte das Pärchen aber seine Impfskepsis überwinden, wenn der proteinbasierte Totimpfstoff Novavax aus Amerika grünes Licht von der EU bekommt. Das leuchtete mir nicht ein, ist doch der Name Programm. Einem Leserbrief in der Schwetzinger Zeitung vom 5. Februar zufolge ist „wissenschaftlich“ belegt, dass, sobald eine Altersgruppe massenhaft durchgeimpft wurde, die Zahl der Corona-Toten aus der Altersgruppe steigen würde. Was will man mehr, Novavax wirkt todsicher.

Erschöpft und etwas verunsichert von der Diskussion, entschloss ich mich spontan nach dem Einkauf, in meinem geliebten Oftersheimer Wald zu entspannen. Dabei sitze ich gerne auf der Bank am Golfplatz, und beobachte fasziniert Jogger und Joggerinnen, die sich seit Jahren, sobald sie das Schild „Vorsicht fliegende Golfbälle“ sehen, sofort in die Bauchlage begeben, um aus Sicherheitsgründen ein Stück des Weges gekonnt und flott vorwärts zu robben. Doch an diesem Tag war alles anders. Die meisten Jogger liefen ganz normal weiter. Auf Nachfrage erklärte mir ein älterer Mann begeistert, dass er, seit er geimpft ist, beim Laufen nicht nur am Luftgeräusch des fliegenden Balles erkennen kann, wo er einschlägt. Er weiß auch, welche Farbe der Golfball hat. Die Wirkung des Impfens hat sich unter den Insidern herumgesprochen. Niemand müsse mehr beim Golfplatz um sein Leben fürchten und mit schmutziger Laufkleidung ins Auto steigen. Anreiz genug für viele Jogger, sich sofort impfen zu lassen. Was für eine verrückte Welt.

Das kann alles nicht wahr sein. Das glaubt doch kein Mensch. Aber wen interessiert schon die Wahrheit: Ohne Schutzmaßnahmen, Medikamente und Impfstoffe wären eine halbe Milliarde Menschen schwer an Covid-19 erkrankt und etwa 50 Millionen daran gestorben (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung). Die vielen gesund Gebliebenen respektive nicht schwer an Covid Erkrankten scheinen demnach nur ein Phantom und uns keine Wertschätzung wert zu sein.

Der weltweite Expertenkonsens, dass Impfen nicht nur in intensiv-medizinischer, sondern auch in wirtschaftlicher, psychischer und sozialer Hinsicht und mit Blick auf eine neue lebenswerte Gesamtnormalität sinnvoll ist, wird von besorgten Laien durch anekdotische Evidenz und von aggressiven Laien durch gewalttätiges Handeln in Zweifel gezogen. Die Welt – so wie sie mir gefällt. Das lässt sich mit eigenen Argumenten und gefühlten Wahrheiten leichter begründen, als sich ständig mit schwankenden wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzen zu müssen. Ist es doch ein Gefühl von Freiheit, solide wissenschaftliche Studienergebnisse als relativ und unsinnig zu bewerten, um egoistische Zielvorstellungen, zuweilen auch diktatorisch erscheinende Sichtweisen, durchzusetzen. Kritisch-aufklärerische Gegenüberlegungen sind da nur störend, müssten ja einige geniale Laien-Experten ihre Echokammern verlassen und sich zu Richtigstellungen aufraffen.

Ich freue mich sehr für die Dänen und insbesondere für die Seniorenresidenz in Brühl. Unseren phasenweise inkompetent agierenden Politikexperten empfehle ich einen Besuch in Dänemark und in Brühl – wenn’s geht üwwa Schwetzingä. Dr. Roland Ullmann, Schwetzingen