Zum Artikel „Kurpfälzer schaufeln Schlamm in Altenahr weg“ vom 26. Juli wird uns geschrieben: Hierzu möchte ich das Zitat von Jack Kornfield anführen: „In einer Gesellschaft, die geradezu von uns verlangt, dass wir im Zeitraffertempo leben, sind wir derart von der Geschwindigkeit und den anderen Abhängigkeiten betäubt, dass unser Empfindungsvermögen abgestumpft ist. Unter solchen Bedingungen ist es fast unmöglich, in unserem Körper zu wohnen und mit unserem Herzen verbunden zu bleiben, geschweige denn mit anderen und mit der Welt verbunden zu sein.“

Ute Fries, Plankstadt

Das ist nicht so außergewöhnlich

Sturzfluten im Sommer sind nichts Außergewöhnliches. Die hat es schon immer gegeben und zwar lange vor der Industrialisierung. Eine Zusammenstellung der Sturzfluten in Deutschland kann man hier sehen: http://www.urbanesturzfluten.de/ereignisdb/ereignisse/ereignisse_view?b_start:int=500.

Sturzfluten kommen regelmäßig vor. Nicht die Intensität des Regens führt zum Problem, sondern die Topographie. Wenn Unmengen von Wasser von den Hanglagen sich im Tal sammeln, entstehen in weniger Zeit – in Minuten – Sturzfluten an den Engstellen. Da nutzt keine Schutzmauer mehr. Es bleibt nur die Flucht für die Menschen – vorausgesetzt sie werden rechtzeitig gewarnt

Beispiele: An der Ardèche wurden am 10. August 2018 1600 Menschen sofort aus Campingplätzen evakuiert. Es gab einen Toten, der nicht gehen wollte. (https://weather.com/de-DE/wetter/ausland/news/2018-08-10-sturzfluten-in-sudfrankreich).

Sturzflut in der Stadt Draguignan – Département Var am 16. Oktober 2010. (https://www.spiegel.de/panorama/provence-ueberschwemmungen-reissen-mehrere-menschen-in-den-tod-a-701077.html)

Bemerkenswert ist die Sturzflut von September 1992 in Vaison-la-Romaine in der Provence, wo nach heftigen Niederschlägen bis 300 Millimeter Regen in vier Stunden den Pegel des kleinen Flusses Ouvèze an der Engstelle, einer alten römischen Brücke, von zwei auf 17 Meter in kürzester Zeit steigen ließ. Trotz rechtzeitiger Evakuierung der Menschen von Campingplätzen im Flussbett sterben 47, weil etliche Camper die Warnungen der Feuerwehr ignorierten und in ihren Wohnwagen geblieben sind.

Die Durchflussmenge betrug 1200 Kubikmeter pro Sekunde. Normal sind es nur sechs bis zehn! Vergleichbare Sturzfluten von diesem Ausmaß gab es schon in Vaison-la-Romaine in den Jahren 1616, 1840, 1868 und 1886, als die Flut über die römische Brücke schwappte. https://moulin-saintmichel.ch/moulin/hochwasser.php und https://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2019-09-22/il-y-a-27-ans-la-catastrophe-de-vaison-la-romaine-44918

Fazit: Klimawandel hin oder her, solche Naturkatastrophen gab es schon immer und sie sind immer eine unglückliche Kombination von ungewöhnlichen Wetterereignissen in einer ungeeigneten Topographie. Keine Schutzmauer, keine Elementarversicherung und noch weniger eine höchstfragwürdige CO2-Steuer wird sie verhindern können! Nur ein funktionierendes Alarmsystem kann diese Art von Tragödien abmildern! Bei der jetzigen Katastrophe an der Ahr hatten die Meteorologen richtig vorhergesehen. Leider wurden die Warnungen nicht ernst genug genommen!

Patrick Faucheron, Altlußheim