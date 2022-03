Voller Respekt und Bewunderung blicke ich auf das mutige ukrainische Volk, das bereit ist, für ihre und letztendlich für unser aller Freiheit und Werte zu sterben. Angeführt von einem Mann, den der Kriegstreiber Putin als Aggressor, Nazi und Drogenabhängigen für einen Teil seiner Kriegspropaganda diffamiert hat. Dies war unter anderem Vorwand, seinen Krieg anzuzetteln. Die Sprache ist von einem selbstlosen und mutigen Mann, der unerbittlich zu seinem Volk hält, nicht flüchtet und der selbst in dieser fast aussichtslosen Lage, eine de-eskalierende Rhetorik findet, seinem Volk Mut macht und alles versucht, es in Rahmen seiner Möglichkeiten zu retten: Wolodymyr Selenskyi.

Es schmerzt mich sehr und macht mich wütend, mit ansehen zu müssen, wie versucht wird, ein Volk systematisch zu zerstören. Es stockt mir das Blut in den Adern miterleben zu müssen, wie der Kriegsverbrecher Wladimir Putin mit seinen Vasallen, rücksichtslos, brutal und menschenverachtend einen unsinnigen Krieg gegen sein „Brudervolk“ führt, ohne Rücksicht auf Verluste – auch auf russischer Seite. Das ist an Perversität nicht zu übertreffen. Wie konnte es passieren, dass ein einziger, narzisstischer, verstörter Mann Europa und die Welt in eine Krise führt, deren Folgen unabsehbar sind und den Weltfrieden gefährdet?

Eines hat Putin jedoch unterschätzt, das ukrainische Volk wird sich nicht beugen. Es ist zu befürchten, dass die Ukraine zu einem zweiten Vietnam wird. Letztendlich wäre ein Erfolg Putins ein Pyrrhussieg. Eines hat er geschafft, er wird eines Tages als Kriegsverbrecher in die Geschichtsbücher eingehen, der sein Land und Volk verraten, in den Ruin und die Isolation geführt hat.

Im Vorfeld dieser Invasion befanden die Putin-affinen Fraktionen wie die Linke und die AfD, dass der Westen wesentliche Mitschuld an der russischen Invasion trägt. So wurde die Meinung vertreten, dass die russische Aggression durch ein „Säbelrasseln“ der Nato zu rechtfertigen sei. Bis dann russische Truppen „unprovoziert“ in die Ukraine einmarschierten. Dann kam das große Entsetzen.

Mittlerweile wurde dieser Angriffskrieg vom Großteil dieser Fraktionen scharf verurteilt. Noch einen Tag vor der Invasion, sah die ehemalige Linken-Vorsitzende Sahra Wagenknecht trotz des massiven russischen Truppenaufbaus mit rund 120 000 Soldaten rund um die Ukraine keine ernste Gefahr eines Krieges. Was für eine Fehleinschätzung. Wie ideologisch, weltfremd und verblendet muss man als Vollblutpolitikerin sein, um Realitäten nicht mehr richtig einschätzen zu können. Fairerweise muss erwähnt werden, dass Wagenknecht nach der russischen Invasion ihre Fehleinschätzung öffentlich gemacht hat.

Trotz allem beschleicht einen das Gefühl des Fremdschämens. Sicherlich wurden in der Vergangenheit politisch Fehler gemacht. So war zum Beispiel die Aussage vom damaligen amerikanischen Friedensnobelpreisträger und Präsidenten Obama nicht förderlich, Russland als Regionalmacht zu diffamieren.

Sei es wie es ist. Kein Umstand rechtfertigt diesen Krieg. Daher ist die Weltgemeinschaft aufgefordert, das ukrainische Volk in jeglicher Form zu unterstützen. Zeigen wir Solidarität mit denen, die nicht nur ihre, sondern auch unsere Freiheit und Werte verteidigen und bereit sind, dafür zu sterben. Schämen wir uns fremd für diejenigen, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht die Fähigkeit besitzen, Wahres von Unwahrem zu unterscheiden und diesen Krieg gedanklich oder ideologisch auch noch unterstützen.

Aufhorchen lässt in diesem Zusammenhang die 180-Grad-Wende der Bundesregierung. Die mit dem Begriff „Zeitenwende“ alles Dagewesene auf den Kopf stellt. Mit einem 100-Milliarden-Programm soll zum Beispiel die marode Bundeswehr erneuert und aufgerüstet sowie Waffenlieferungen unter bestimmten Voraussetzungen, wie der Angriffskrieg gegen die Ukraine, in Krisengebiete erlaubt werden. In der Bundestagsdebatte wurde deutlich, dass diese Entscheidung nicht von jeder Partei Beifall fand.

Am Schluss möchte ich noch unserer Außenministerin Annalena Baerbock Respekt zollen. Was wurde diese Frau anfangs belächelt, ihr unterstellt, dass sie als Außenministerin zu unerfahren und nicht für diesen Job geeignet sei. All diese „Analysten“ straft Baerbock Lügen. Wie sie Deutschland in diesen äußerst schweren und krisengeschüttelten Zeiten vertritt und deutliche, klare Worte findet – das ist à la bonne heure! Leider konnten aber auch ihre und die Diplomatie anderer nicht verhindern, dass es zu diesem Angriffskrieg gekommen ist.

Thomas Proft, Schwetzingen