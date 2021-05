Von wegen barrierefrei: Senioren werden schikaniert

Zum europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen oder zu alt sind und die Bemühungen des „Runden Tisches Inklusives Schwetzingen“ (SZ vom 6. Mai):

AdUnit urban-intext1

Schwetzingen lebt inklusiv – weniger Barrieren mehr vom Leben? Zurzeit werden diese Bemühungen eher torpediert. Die Barrieren werden eher erhöht, als abgebaut. Es werden zu Recht für behinderte Menschen Hindernisse beim Reisen, beim Besuch in öffentlichen Gebäuden, Geschäften, Lokalen, Schulen und so weiter beanstandet. Interessiert das die Politik? Die Beamten in den Verwaltungen oder wer auch immer für folgenden Unsinn verantwortlich ist? Schlossgarten zu – gilt für alle. Schlossgarten auf – ist für Jahreskarteninhaber und seit Freitag auch für Tagesgäste okay, für Geimpfte okay; für Menschen mit Karte, Impfung, aber im höheren Alter ohne nähere Handy- und Laptop-Kenntnisse gesperrt. Bei meinen Kontakten in den letzten Tagen musste ich erfahren, dass sich Senioren erzürnt über diese Diskriminierung äußerten. Bin nun gespannt, welche neuen Baustellen man noch erfindet, um die Senioren zu schikanieren?

Ja, so muss man das empfinden. Corona-Schutzmaßnahmen müssen sein, aber nur solche mit Sinn und die wir Bürger auch verstehen können. Gerade diese Menschen betrifft das ganz besonders. Allein in einer Wohnung, Kinder leben womöglich außerhalb, sind selbst krank oder schon verstorben: Nicht selten höre ich die Klage, ich will sterben, mich will niemand mehr. Dann wird diesen Menschen noch der Zugang zu einem öffentlichen, weiträumigen Park verwehrt.

Verantwortliche Personen, die Solches lesen, sollten wenigstens einen roten Kopf bekommen. Ausreden, die hierzu kommen, kann man sich bitte ersparen!

AdUnit urban-intext2

Oskar Hardung, Schwetzingen