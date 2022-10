Warum nicht früher reagiert?

Zur Berichterstattung über die Kerwe in der Gemeinde Neulußheim schreibt uns diese Leserin folgende Zeilen:

Riesenvorfreude bei meinen Enkeln und sicher auch bei anderen Kindern: endlich wieder Kerwe in Neulußheim. Leider wurden sie aber sehr enttäuscht, denn die Verantwortlichen der Gemeinde Neulußheim haben es nicht geschafft, rechtzeitig für einen Ersatz der Autoscooter zu sorgen, der ja auch laut dem Bürgermeister das Highlight für die Jugend gewesen wäre.

Wenn man schon zwei Wochen vor der Kerwe von einem Schausteller „hingehalten“ wird, so die Aussage des Bürgermeisters, dann frage ich mich, warum hat man sich hinhalten lassen und bis auf den letzten „Drücker“ gewartet, wie sich der Schausteller entscheidet? Neben den Autoscootern wurden auch noch andere Stände vermisst, die in den vergangenen Jahren immer für viel Spaß bei den Jugendlichen gesorgt haben.

Mehr zum Thema Messplatz In Neulußheim gibt es diesmal Kerwe light Mehr erfahren Kerwe Ursula Roos koordiniert Kerwe in Oftersheim Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rummel (mit Fotostrecke) Kerwe in Plankstadt: Tradition wird wieder aufgenommen Mehr erfahren

Was dieses Jahr auf dem Kerweplatz für Jugendliche angeboten wurde, war mehr als dürftig. Mit Kerwe light wurde das noch schön umschrieben. Ein Spaziergang über den Kerweplatz zeigte, dass scheinbar nicht allzu viele Schausteller Interesse hatten, sich an der Kerwe in Neulußheim zu beteiligen. Ein Grund dürften sicher auch die hohen Energiekosten sein. Genau aus diesem Grund und der äußerst geringen Anzahl von Angeboten für die Jugendlichen wäre es meines Erachtens sinnvoll gewesen, die Kerwe für dieses Jahr komplett ausfallen zu lassen.

Angesichts der geringen Angebote hoffe und wünsche ich dem SC Olympia, dass trotzdem viele Menschen den Weg auf den Kerweplatz gefunden und so wenigstens die Arbeit des Vereins unterstützt haben.

Es bleibt die Hoffnung, dass sich die Gemeinde in Zukunft tatsächlich neu und vor allem rechtzeitig positioniert.

Gertrud Zahs, Neulußheim