Was bedeutet Kirche für uns?

Zum Artikel „Dissonanzen und Gefühlslage in moll“ (SZ-Ausgabe vom 18. Mai) wird uns geschrieben: Was bedeutet Kirche für ein engagiertes Kirchengemeindemitglied? Ein Ort, an dem es sich wohlfühlt, wo es sich willkommen fühlt, wo es Unterstützung erfährt – vor allem für die Seele. Im besten Fall ein zweites Zuhause. So stelle ich mir meine Kirchengemeinde vor.

In meiner Beobachtung zeichnen sich gut funktionierende Gemeinden durch das Engagement ihrer Mitglieder aus. Sind es nicht gerade Gruppen wie Kirchenchor oder Frauenkreis, deren Mitglieder sich in hohem Maße für die Kirchengemeinde engagieren und dadurch eine starke Präsenz zeigen. Nicht zuletzt kann eine Kirchengemeinde wie jeder andere Betrieb auch nur funktionieren, wenn der Kopf, also Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchengemeinderäte ihre Aufgabe als Leitung sehr gut wahrnehmen. Dazu gehört vor allem ein offenes Ohr für ihre Mitglieder. Seelsorge, das bedeutet für mich, auf sie zuzugehen, sich aktiv darum zu kümmern, wie es den Kirchenmitgliedern geht!

„Primär geht es nicht um einzelne Personen oder Gruppen, sondern allein um die Kirche und ihren Auftrag.“ (Zitat von Steffen Groß, Vertrauenspfarrer). Darauf muss ich fragen: „Wer oder was ist die Kirche ohne diese einzelnen Personen und Gruppen, die sich ehrenamtlich engagieren und die das Potenzial des Engagements vermehren können. Was ist die Kirche, wenn all diese Personen die Botschaft der Kirche nicht nach außen tragen? Dazu gehört eine vielfältige sympathische Kirche. Ein Kirchenschiff füllt sich nicht allein durch eine gute Predigt, durch Tradition, durch Religionsunterricht, sondern vor allem dadurch, dass die Menschen gerne kommen, sich wohlfühlen und so begeistert sind, dass sie andere mitbringen.

Einen über die Maße engagierten Kirchenmusiker und seine Chorsänger vor eine vollendete Entscheidung zu stellen, nämlich die Zusammenarbeit nach 39 gemeinsamen Jahren zu beenden, ohne ein Gespräch im Voraus zu führen, stößt vor den Kopf, verstört und verletzt. In einer Zeit, in der durch die Pandemie Menschen Ängste entwickelt haben, viele ihren Halt verloren haben, einsam geworden sind, ist das unerwartete Ende einer liebgewonnenen gemeinsamen Arbeit und Gemeinschaft ein Schock. Gehört es zum „Auftrag“ der Kirche, Menschen zu schockieren, zum Weinen zu bringen, die Kirche an sich in Frage zu stellen? Fassungslosigkeit zu erzeugen?

Das ist hier geschehen! Ich möchte betonen, dass eine Entscheidung, die unbeliebt ist, nicht das Problem darstellt. Es geht um die Art und Weise, wie diese Entscheidung getroffen wurde, ohne Gespräche, die eine Entscheidung auf Basis aller Informationen ermöglicht hätte. Und es geht um einen Zeitpunkt, der nicht nachvollziehbar ist. Durch die Pandemie findet seit über einem Jahr keine Gemeinschaft in gewohnter Weise statt. So eine Nachricht in gefühlter Abwesenheit, wirkt schäbig. Keiner hatte die Chance, sich vorher damit zu beschäftigen und darauf vorzubereiten. Vermittelt zu bekommen, man sei zu alt, tut allen weh! Man fühlt sich unerwünscht. Wen trifft es als Nächsten? Wo ist hier der „Auftrag“ der Kirche?

Vielleicht sollte man in der Ausbildung der Pfarrer und in der Fortbildung von Kirchengemeinderäten das Fach Seelsorge zum Hauptfach machen. Mir scheint das in der Oftersheimer Gemeinde in ihrer derzeitigen Leitung verlorengegangen zu sein. Mit „größtmöglicher Sachlichkeit“ solch eine emotionale Situation lösen zu wollen, wie die Pfarrerin und der Pfarrer betonten, lässt für mich die Seelsorge vermissen. Haben sie doch die Kirchengemeinderäte durch die von ihnen gewählte Art und Weise und den Zeitpunkt in ihrer die Emotionalität hervorgerufen. Wo ist die Menschlichkeit, die Seelsorge, die die Kirche von einem Wirtschaftsunternehmen unterscheiden sollte. Besonders ernüchternd ist, dass Pfarrerin und Pfarrer nicht einmal bei einem nachträglichen Klärungsgespräch, bei dem ihnen zutiefst verletzte Gemeindemitglieder gegenübersitzen, die menschliche Größe zeigen, ein Wort des Bedauerns zu äußern über die nun entstandene Situation.

Das macht mich sehr traurig und ist erschreckend. Wo kann man denn heute Trost für die Seele finden, wenn nicht in der Kirche, im Glauben an Gott, in der christlichen Lehre und in der Gemeinde Gleichgesinnter, die die Lehren nicht nur lesen, sondern auch leben. Dieser Überzeugung war ich zumindest bis zu diesen Vorkommnissen. Wo Menschen sind, menschelt es, das wissen wir, wenn aber die Kirche sich nicht um die Seelen kümmert, wer dann?

Angelika Ruhland, Oftersheim