Was haben Klimarettung und Ostern gemeinsam?

Einen Zusammenhang zwischen Klimarettung und Ostern stellt diese Leserin in ihrer Zuschrift her:

Wie viel hörte man in letzter Zeit über „Klimarettung“. Ein „Klimagipfel“ jagt den anderen. Die Welt geht nach Ansicht vieler sogenannter „Aktivisten“ und auch Parteien dem Untergang entgegen. Wirklich?

Die „Letzte Generation“ sitzt auf den Straßen und klebt sich fest. Wird dadurch die Welt gerettet? Wäre unsere Erde nicht arm dran, wenn sie allein von uns Menschen abhängig wäre? Nun, der heutige moderne Mensch glaubt ja an die Evolution, der durch Zufall unseren komplexen, unübertroffenen und wunderschönen Planeten entstehen ließ.

Eigentlich ist dies nicht nachvollziehbar. Wenn man sein altes Kleinauto auf die Wiese stellt und wartet, ob sich daraus in 100 Jahren ein Mercedes entwickelt hat, findet man doch höchstens noch einen Schrotthaufen vor. Und – muss nicht das kleinste Gebäude von einem Architekten geplant, berechnet und entwickelt werden? Wie könnte ein Haus „von selbst“ entstehen? Und – diese unsere Welt, die doch viel komplexer ist und in der alles bis ins Kleinste ineinander spielt – soll ein Zufall sein? Wer kann den Wolken befehlen, wo sie hinziehen und wann sie regnen sollen? Wer kann verhindern, dass in einer langen Hitzewelle Feuer entstehen und kostbarer Wald verbrennt?

„Fridays for Future“ („Freitags für die Zukunft“) – rettet unsere Welt. Ja, Gott, der Allmächtige, der Himmel und Erde erschuf, möchte dies auch. Wir kommen von Karfreitag: Jesus Christus starb vor 2000 Jahren am Kreuz, um die Menschheit zu retten – für alle Zeit. Doch wer glaubt heute noch an diesen Retter? Unser Land, ja ganz Europa, wird immer antichristlicher. Lieber hofiert man den Islam und schafft für ihn ein Vakuum, das dieser gerne füllt. Kreuze werden abgehängt, biblische Zitate zugehängt. Wo wird in unseren Kirchen noch das Evangelium – die Rettung durch Jesus – verkündet? Wo im Religionsunterricht mancher Schulen?

In der Bibel gibt es viele Beispiele, wie Gott Trockenheit oder Überschwemmungen sandte – als Strafe für eine Menschheit, die sich von ihm abgewendet hatte. Die Menschen sollten durch diese Gerichte aufgerüttelt werden zu einer Umkehr zu ihrem Schöpfer.

Im Zweiten Weltkrieg wurden zum Beispiel von deutscher Hand sechs Millionen Juden umgebracht. Gleichzeitig gab es weltweit 60 Millionen Tote. Ein Gericht Gottes? Nach dem Krieg waren die Kirchen überfüllt, man tat Buße und wandte sich bewusst dem Glauben zu. Gott segnete dies mit dem Wirtschaftswunder: Zirka zehn Jahre später ging es uns so gut wie nie zuvor.

Auch heute werden Stimmen laut, die darauf hinweisen, dass in den Kirchen nicht Klimarettung das Thema sein sollte, sondern ein Aufruf zur Hinkehr zu unserem Schöpfer und Erretter, der alles ins Leben rief – und der es auch allein erhalten kann. Wer glaubt noch dem Wort des allmächtigen Gottes, der sagte: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht!“ Der Mensch hat von Gott die Würde bekommen, für seine Schöpfung zu sorgen.

In Psalm 8 sagt Israels König David schon vor 3000 Jahren unter anderem: „Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? – Du hast ihn zum Herrscher gemacht über das Werk deiner Hände, alles hast Du ihm zur Verantwortung übergeben.“ Ja, wir haben Verantwortung für die Schöpfung. Aber letztendlich ist es Gott, der das Weltall in seinen Händen hält. Wir leben aus seiner Gnade. Wenn der Mensch sich bewusst gegen diesen Schöpfer und Erhalter stellt, nützt all das Bemühen nichts. Ist dies nicht der Knackpunkt? Der moderne Mensch will diesen Schöpfer und Erlöser nicht mehr. Er will selbst Gesetze schreiben – unabhängig von der Bibel. Und wenn er dabei in den Abgrund läuft. So spricht auch Gott durch die Bibel zu uns: „Mich, den lebendigen Gott, haben sie verlassen.“ „Fridays for Future“ – Gott möchte diese Welt retten. Er sandte seinen Sohn, Jesus Christus, um durch seinen stellvertretenden Tod am Karfreitag unsere Schuld der Gottlosigkeit und Überheblichkeit zu sühnen. Wer dieses Opfer Jesu annimmt und zu ihm umkehrt, wird gerettet – für die Ewigkeit. Ostern steht vor uns. Jesus lebt! Er hat die Weltrettung vollbracht. Was nötig ist, ist der Glaube und die Hinkehr zu ihm: „Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.“

Zwei Zitate aus der Bibel: „Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ Und: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben.“ Lassen wir uns retten – für dieses – und das ewige Leben bei ihm.

Dora Weimer, Hockenheim