Was soll denn das Nachtreten?

Zum Leserbrief „Mehr als eine Riesendummheit“ in der Ausgabe vom 10. April) wird uns geschrieben: Was soll hier das Nachtreten? In der Angelegenheit wurde ausführlich und angemessen in dieser Zeitung berichtet. Mit markigen Worten, wie unerheblich, vollkommen unbedeutend, Verhalten nicht tragbar, inakzeptabel und absoluter Vertrauensmissbrauch, wird von der Leserbriefschreiberin nur Stimmung gegen den Dekan gemacht.

Im Zweifel wird ein Gericht darüber entscheiden, ob hier die Motivation „vollkommen unbedeutend“ ist oder nicht. Wer ist die Schreiberin, dass sie den Dekan auffordert, die Konsequenzen in vollem Umfang alleine zu tragen. Das hat er schon getan, indem er sich selbst bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und gegenüber dem Erzbischof die Angelegenheit offenbart hat.

Wenn und soweit eine Unterschriftenaktion der Gemeindemitglieder dafür eintritt, dass er sein Amt (gemeint ist die seelsorgerische Tätigkeit als Pfarrer) behalten soll, ist dies nachvollziehbar und zu begrüßen. Die Schreiberin ist es, die mit ihrem Brief auf der katholischen Kirche herumhackt. Sie sollte es den Gegnern überlassen, ob sie sich durch das Verhalten des Dekans aufgestachelt fühlen. Der Imageschaden dürfte sich in Grenzen halten. Eine gewisse Sympathie für die gute Absicht des Dekans bleibt hier bei mir auf jeden Fall erhalten.

Schließlich heißt es auch: Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Hubert Meulemann, Schwetzingen

Jeder hat zweite Chance verdient

Als Christin bin ich seit meiner Kindheit mit dem Glaubensbekenntnis aufgewachsen. Da geht es auch um Vergebung der Sünden. Jeder hat eine zweite Chance verdient, vor allem Menschen wie Pfarrer Jürgen Grabetz. Er hat sich seit seiner Amtseinführung unermüdlich in seiner Kirchengemeinde verdient gemacht.

Denken wir an die Renovierungsarbeiten an der Festhalle oder der Kirche, wo Pfarrer Grabetz aufgrund seiner enormen Eigenleistungen der katholischen Kirche eine Menge an Kosten eingespart hat. Auch das war ohne Eigennutz.

Im achten Kapitel des Johannesevangeliums sprach Jesus: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“ Jesus hat die Sünderin auch nicht verurteilt.

Ich habe Hochachtung vor ihm, er steht zu seinen Fehlern.

Claudia Rapp, Hockenheim

Und vergib uns unsere Schuld . . .

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern – dieser Text aus dem meist gesprochenen Gebet der Christen, das Jesus Christus seinen Jüngern selbst gelehrt hat, ist unser Maßstab als gläubige, praktizierende Christen.

Was dies konkret bedeutet, kann man im Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger (Matthäus 18,23-35) nachlesen: Jesus erzählt von einem König, der Mitleid mit einem Diener hat und ihm seine ganze Schuld erlässt. Der Diener selbst lässt aber einen anderen, der ihm Geld schuldet, ins Gefängnis werfen. Der König wird zornig und übergibt den Diener, dem er die Schuld erlassen hatte, den Folterknechten.

Die Bitte des Vaterunsers und das Gleichnis bringen es auf den Punkt: „Behandle andere so, wie auch du behandelt werden möchtest.“ Das ist die Regel, die in vielen Religionen Maßstab ethischen Handelns ist. Natürlich ist das nicht einfach. Wie sollen wir jemandem verzeihen, der uns verletzt hat und Vertrauen gebrochen? Auch da hilft ein Blick in die Bibel. Im ersten Johannesbrief (1,9) heißt es: „Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht.“ Barmherzigkeit ist und bleibt das Wesen Gottes und sein Leitbild für uns. Was wären wir für Christen, wenn wir einem Menschen, der seine Straftat erkennt und anzeigt, um Verzeihung bittet und den Schaden gutmachen möchte, die Verzeihung zu verwehren?

Gerade weil die katholische Kirche seit Jahren wegen Vertuschung und interner Gerichtsbarkeit in der Kritik steht, ist es einem Pfarrer anzurechnen, wenn er sich seiner Schuld öffentlich stellt, sich vor der Gemeinde entschuldigt und um Verzeihung bittet. Genauso anzurechnen wie sein Wirken der letzten 26 Jahre, von dem die gesamte Seelsorgeeinheit profitiert hat. Viele in der Gemeinde können Jürgen Grabetz verzeihen und stehen ihm bei, bei dem, was auf ihn zukommt. Er ist und bleibt Pfarrer und Seelsorger mit allen Rechten und Pflichten, egal wie in der Sache entschieden wird. Er ist ein Mensch, den wir nicht fallen lassen, denn kein Mensch ist unfehlbar.

Silvia Kief, Reilingen