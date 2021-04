Was soll der Bauer tun?

Zum Leserbrief „Total egoistisches Verhalten“ (SZ-Ausgabe vom 24. April) wird uns geschrieben:

AdUnit urban-intext1

Mich erstaunt immer wieder, mit welchem Halbwissen so manch ein Leser der Schwetzinger Zeitung Angriffe gegen seine Mitmenschen startet.

Wer schon lange in Reilingen wohnt, dem ist bekannt, dass der landwirtschaftliche Betrieb schon lange vor dem Spielplatz dort seinen Sitz hatte, und dem ist auch bekannt, dass es keinen anderen Bauer in Reilingen gibt, der so viel für die Schulen und Kindergärten getan hat wie dieser Bauer mit seiner Familie (großzügige Apfel- und Erdbeerspende für alle Kindergärten, Empfang der Kindergarten- und Erstklässlerkinder auf dem Bauerhof, Weihnachten im Stall für alle Kinder jedes Jahr und nicht nur in Wahlkampfzeiten wie dies bei anderen der Fall ist). Ganz zu Schweigen von dem herrlichen Ferienfreizeitangebot mit dem „Nachtwei-Express“.

Also wenn irgendwer ein Anrecht auf freie Durchfahrt hat, dann dieser in der Ortsmitte ansässige Bauer, dem schon seit Jahren von seinen Nachbarn Steine in den Weg gelegt werden. Der erste Absperrpfosten wurde nicht von ihm gesetzt. Traurig dabei ist, dass es Gemeinderäte gibt, die, obwohl sie genau wissen, dass der Bauer recht hat und ihm gar keine andere Wahl geblieben ist, als abzusperren, im Untergrund wühlen und Unwissende aufwiegeln.

AdUnit urban-intext2

Was Bitteschön soll ein Bauer tun, der von Müttern mit Kinderwagen auf seinem eigenen Grund und Boden genötigt und beschimpft wird, weil er seinen eigenen Weg befährt? Ich wollte mal die Landwirte hören, die rund um Reilingen ihren Sitz haben, wenn über ihre Wohnhaus-, Garten- oder Stallflächen ein Geh- oder Fahrradweg führen würde. Auf dem Wersauer Hof besteht ein solcher öffentliche Durchgang, den aber niemand benutzen darf, angeblich wegen des Viehbestandes – was ich verstehe. Aber gilt das nicht auch für den Landwirt im Ort? Egoistisch ist der, der meint, er müsse andere anprangern.

Hella Müller, Reilingen

AdUnit urban-intext3