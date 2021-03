Im Jahr 1970 begannen deutsche Firmen in der Türkei „Gastarbeiter“ anzuwerben. Wie ihre südeuropäischen Vorgänger blieben die „Eingeladenen“ und holten ihre Familien nach. Ein großer Unterschied zeigte sich: Türken waren Muslime. Fleißig und gesetzestreu integrierten sie sich rasch. Viele ihrer Kinder nutzten die Chancen des deutschen Bildungssystems und studierten. Man lebte gut miteinander.

AdUnit urban-intext1

Ein Lebensalter später, im Jahr 2011, begann der Massenmord des syrischen Machthabers Assad an seinem Volk. Mit Bomben des russischen Diktators Putin. Die Welt nahm es hin, auch dass die Hälfte der Überfallenen floh. Jeder zweite Flüchtling ging ins Ausland, in die Türkei oder nach Europa. Vor allem nach Deutschland, das gerade mit der Europäischen Zentralbank die Folgen der damaligen Währungskrise verarbeitete, wogegen eine neue rechte Partei protestierte: AfD – Alternative für Deutschland.

Nach ihrem knappen Scheitern bei der Bundestagswahl 2013, schien sie Rückhalt zu verlieren, gewann jedoch neue Anhänger, als die Zahl der Schutzbedürftigen weiter wuchs und immer mehr Deutsche sich bedrängt fühlten. Als eine wahrnehmbare Bewegung mit dem honorig klingenden Namen Pegida – „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands“ – entstand, sprang die AfD auf diesen Zug und hatte ein populäres Thema.

So kam auch Deutschland, wie zuvor schon Frankreich und die Niederlande, zu einer antiislamischen Partei. Gestützt auf die Fremdenfeindlichkeit, den Antisemitismus und den Islamhass jener Jahre erreichte sie bei der Bundestagswahl 2017 den dritten Platz und stellte die größte Oppositionsfraktion.

AdUnit urban-intext2

Pegida heizte zwar die Fremdenfeindlichkeit an, es meldeten sich aber auch kritische Zeitgenossen zu Wort, denen der Bezug auf das „Abendland“ missfiel. Sie meinten, dass Pegida diesen Namen missbrauche, weil er eine in Jahrhunderten gewachsene Beziehung zu „christlich“ enthalte.

„Christlich“ bedeutet gewiss mehr als „nicht muslimisch“. Wer als Spender oder Mitdemonstrant Pegida unterstützt, missachtet eine der zentralen moralischen Anforderungen des Christentums, die Pflicht, Fremde aufzunehmen. Laut Matthäus, Kapitel 25, wird dereinst der Weltenrichter jedem Einzelnen vorhalten: „Was Du dem geringsten meiner Brüder getan hast, hast Du mir getan.“

AdUnit urban-intext3

Doch Pegida und AfD taten nichts. Sie boten den Vertriebenen keinen Ersatz für die verlorene Heimat, hetzten weiter und übertrugen ihren Hass sogar auf hilfsbereite Politiker, Abgeordnete, Bürgermeister, selbst auf Gemeinderäte.

AdUnit urban-intext4

Heute, vier Jahre später, scheint sich dieser Druck abzuschwächen. Liegt es an der 2020 ausgebrochenen Covid-19-Pandemie? Die hohe Ansteckungsgefahr hält vermutlich Flüchtlinge zurück. Die strengen Corona-Kontrollen könnten auch manche heimlichen Einwanderer abschrecken. Und die zur Unzufriedenheit neigenden „Querdenker“ protestieren vor allem gegen staatliche Schutzmaßnahmen.

Die Zeit scheint also günstig, die Angst vor Zuwanderern zu überwinden. Ein kluger und lauter Weckruf könnte Gehör finden. Solange das Abendland noch weiß, dass es christlich ist, vergisst es auch nicht, dass Judentum, Christentum und Islam an demselben Ort entstanden sind und in ihrer Geschichte viel voneinander gelernt haben. Das biblisch begründete Weltbild etwa wurde von dem katholischen Priester Kopernikus widerlegt und überzeugte nicht nur das Abendland.

Seit Johannes Paul II. treffen sich auch Päpste mit hochrangigen muslimischen Geistlichen. Das jüngste, erinnerungswürdige Beispiel war das Gespräch von Papst Franziskus mit Ajatollah al-Sistani am 6. März im Irak. Wie hoch dieses Treffen mit dem Führer der Schiiten eingeschätzt wird, zeigte sich anschließend. Die irakische Regierung erhob den 6. März zum nationalen Feiertag der Toleranz und der Koexistenz.

Ein mehr versprechender Impuls ist kaum vorstellbar.

Helmut Mehrer, Brühl