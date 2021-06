Wege, die für alle begehbar sind

Zum Artikel „Zu nass und zu kalt– Grabfeld etwas in Verzug“ (SZ-Ausgabe vom 31. Mai) wird uns geschrieben:

In diesem Bericht über den Oftersheimer Friedhof konnte man lesen: „Da werden wir – ähnlich wie auf dem Schwetzinger Friedhof – eine sogenannte wassergebundene Oberfläche verwenden, die den Regen besser durchlässt. Gleichzeitig achten wir darauf, dass die Wege auch mit Rollatoren gut begehbar sein werden.“

In der gleichen Zeitungsausgabe steht in einem Bericht vom Tanzvergnügen bei RTL etwas von „Gleichstellung und Vielfalt“.

In Brühl hat man von beidem anscheinend noch nie was gehört. Oder warum gibt es in Brühl immer noch nicht befestigte Wege auf dem Friedhof?

Man sieht doch, dass es in anderen Gemeinden funktionieren kann. Warum nicht in Brühl?

Heidi Just, Brühl

