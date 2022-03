Die schädliche Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) treibt seit geraumer Zeit die Börse und die Immobilienpreise. Als Folge der Negativzinsen wird in Aktien und Immobilien investiert. Die Aktienkurse entwickeln sich losgelöst vom Kurs- oder Gewinnverhältnis. Immobilien werden sich durch steigende Rohstoffpreise weiter verteuern – dazu eine Inflation von fünf Prozent in Deutschland. Bei Lebensmitteln habe ich Preissteigerungen von 20 Prozent festgestellt. Steigende Energiepreise belasten alle Bürger. Regelmäßig wird scheinheilig bedauert, die Schere zwischen Arm und Reich gehe immer weiter auseinander. Die Privatinsolvenzen sind um 30 Prozent gestiegen, nachdem man nach drei Jahren Wohlverhaltens schuldenfrei ist. Schuld an dieser Entwicklung ist die falsche Weichenstellung seitens der Politik und der EZB. Ein Sprichwort sagt: „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“ Das wurde auf den Kopf gestellt.

Marlies Böcker-Stastny, Hockenheim