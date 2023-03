Wenn Kinder Kinder töten

Wo krankt es in unserer Gesellschaft? Das fragt sich dieser Leser:

Sie sind schockierend, machen fassungslos und sprengen unsere Vorstellungskraft: Tötungsdelikte unter Kindern. Zwar sind sie auf die Kriminalstatistik gesehen eher selten, dennoch sollte sich jeder von uns einmal genauer mit dieser Thematik befassen und hinterfragen, worin die möglichen Ursachen liegen. Letztendlich geht uns diese Problematik alle an.

Die Keimzelle unserer Gesellschaft ist eine intakte Familie – egal, in welcher Konstellation. Sie steht für Gemeinschaft, Zusammenhalt, in allen Lebensphasen füreinander da zu sein, Fürsorge, Liebe, Wärme, Empathie, Rückhalt, Anerkennung, soziale Absicherung, gegenseitige Pflege, Geborgenheit, Vertrauen und für die Vermittlung von Respekt, Normen und Werten. Funktioniert ihre Struktur nicht mehr, gerät nicht nur sie, sondern ein ganzes System ins Wanken.

Aber auch die arbeitspolitische (Fehl-)Entwicklung in den vergangenen Jahren dürfte einen wesentlichen Einfluss auf die heutigen Familienstrukturen haben. Konnte bislang eine Person eine Familie ernähren, reicht dies heute bei Weitem nicht mehr aus. Oft müssen beide Elternteile arbeiten gehen. Das bedeutet, dass die Kinder untergebracht werden müssen (prekärer wird die Situation bei Alleinerziehenden). Ist das nicht möglich, werden Kinder, wohl oder übel, sich selbst überlassen. Ein Dilemma, was sich nachteilig auf eine gesunde Entwicklung des Kindes niederschlagen kann. Gerade dann, wenn wichtige Vertrauenspersonen wie Mütter oder Väter als Ansprechpartner in entscheidenden Momenten und Situationen fehlen. Wenn Kinder nicht mehr wissen, wem sie ihre Probleme anvertrauen können, sich nicht mehr verstanden fühlen und man ihnen nicht die nötige Liebe, Aufmerksamkeit und Zeit schenkt, entstehen Misstrauen, Groll, Unsicherheit, sinkt ihr Selbstwert bis hin zum anomalen, asozialen bis selbstzerstörerischen Verhalten.

Meist verbergen sich hinter dem extremen Verhalten von Kindern schwere familiäre Belastungen. Wie durch Suchtprobleme der Eltern, Vernachlässigung, eine Traumatisierung durch Gewalt oder Missbrauch, finanzielle Probleme (die Angst, die Familie nicht mehr ernähren zu können, erzeugen Druck und Zukunftsängste, was sich letztendlich auf die Kinder überträgt), anderweitige innerfamiliäre Konflikte oder die Erziehungsberechtigten sind schlichtweg überfordert, weil sie selbst nicht gelernt haben, mit ihren Problemen umzugehen und mit ihnen zurechtzukommen. Auch äußere, wirtschafts- und gesellschaftspolitische Einflüsse können Auslöser dafür sein. Ob der ungehinderte und freie Zugang zu sozialen Medien und Internet und die damit einhergehende Sinnes- und Reizüberflutung während oder in der Entwicklungsphase eines Kindes förderlich sind, erscheint äußerst fraglich.

Sind Kinder schwer verhaltensauffällig geworden, sei es durch Aggressivität, Gewalt, Drogen, Alkohol oder andere sich äußernde Symptome, dann wird aus dem familiären Problem plötzlich ein gesellschaftliches. Wie kann man sie dann in ein „normales Leben“ zurückholen beziehungsweise resozialisieren? Reichen die heutigen therapeutischen Maßnahmen aus? Was ist, wenn selbst Sozialarbeiter, Therapeuten und Psychologen an ihre Grenzen stoßen? Soll das Strafmaß Strafunmündiger herabgesetzt werden? Oder soll man diese Kinder und Jugendliche wegschließen, wie es der ein oder andere, hinter vorgehaltener Hand, gerne hätte? Mit Medikamenten ruhigstellen? Das Problem totschweigen und wegschauen?

Bei all diesen Fragen sollte jedoch jedem klar sein: Kein Sozialarbeiter, Therapeut oder Psychologe kann ein nicht funktionierendes Elternteil ersetzen. Das Herzstück einer gesunden Entwicklung ist und bleibt eine intakte, gesunde und stabile Familie.

Daher gilt es nicht nur innerhalb der Familie genau hinzusehen, wenn wir merken, dass mit einem Kind oder Jugendlichen etwas nicht stimmt. Hier ist jeder von uns gefordert, auch außerhalb des familiären Umfelds. Ob im Kindergarten, in der Schule oder anderen Einrichtungen – wir müssen hellwach bleiben, um Fehlentwicklungen zu erkennen. Die Sorgen und Ängste der Heranwachsenden müssen frühzeitig erkannt, wahrgenommen und ernst genommen, bei Verhaltensauffälligkeiten entschlossen reagiert und schnell gehandelt werden. Das Hilfsangebot für (überforderte) Eltern muss intensiviert werden. Politik und Wirtschaft muss es gelingen, ein gesamtsozialgesellschaftliches Konzept zu entwickeln und umzusetzen, welches die Familie in den Vordergrund stellt und Arbeit und Familie in Einklang bringen.

Das heißt, weg vom Profitdenken, hin zu einer stabilen und funktionierenden Solidargemeinschaft. Soziale Einrichtungen dürfen nicht abgebaut, sondern müssen erweitert, finanziell gefördert und personell so ausgestattet sein, damit das System funktioniert. Zudem müssen Ganztagsschulen ausgebaut und gefördert werden.

Für Eltern und Erziehungsberechtigte besteht eine Fürsorge- und Erziehungspflicht, die eine gesunde, körperliche und seelische Entwicklung des Kindes gewährleisten soll. Leider gibt es immer wieder Fälle, wo diese Pflicht gegenüber den Schutzbefohlenen grob oder fahrlässig verletzt wird.

Daher gilt es für jeden Erziehenden, sich dieser Aufgabe zu stellen und Verantwortung zu übernehmen, sie nicht zu vernachlässigen oder im schlimmsten Falle, sich ihrer zu entziehen. Das wäre fatal und hätte für die Entwicklung der Schutzbefohlenen womöglich dramatische Folgen.

Thomas Proft, Schwetzingen