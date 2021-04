Wer blickt da denn noch durch

Wer blickt da noch durch bei den Regeln, Zuständigkeiten und den möglichen oder unmöglichen Ausnahmen. Meine Familie lebt in Essen – Inzidenz 110 – der Grugapark ist geöffnet mit den bekannten Maßnahmen: Begrenzung der Besucherzahl, Maske, Abstand, Terminbuchung.

AdUnit urban-intext1

Das ist Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg mag alles anders geregelt sein. Allerdings lese ich, dass auch das Heidelberger Schloss 100 Besucher in den Schlosshof lässt. Ist das nicht auch Baden-Württemberg? Und auch im Rhein-Neckar-Kreis? Warum ist das dann in Schwetzingen nicht möglich?

Wer blickt da noch durch?

Petra Schenck, Schwetzingen

AdUnit urban-intext2