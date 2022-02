Als Genesen-Geimpfte wende ich mich an den Gesundheitsminister Karl Lauterbach und an das Robert-Koch-Institut (RKI): Ich war im März 2020 – zeitgleich mit einer Gruppe von zirka sechs Personen im Alter zwischen 77 und 84 Jahren – mit dem Virus Sars-Cov-2 infiziert und erkrankt, übrigens ohne auf Reisen gewesen zu sein. Alle Personen aus dieser Gruppe, welche mit mir zeitgleich erkrankt waren, sind seit langem genesen. Ich habe mich an der Verlaufsstudie der Uni Mannheim (UMM) beteiligt, ich hätte auch mein Antikörper-Plasma gespendet, so man’s hätte haben wollen.

Interessehalber habe ich zusätzlich in regelmäßigen Abständen meinen Antikörperspiegel (IgG) bestimmen lassen. Die Entwicklung habe ich dem Schreiben beigelegt. Die Annahme, dass Antikörper sehr schnell verschwinden, wie immer argumentiert wird, hat sich nicht bestätigt, im Gegenteil. Sie waren nach einem Jahr immer noch vorhanden.

Darüber hinaus haben mein Mann und ich uns eineinviertel Jahr danach (30. Juni 2021) einmalig mit Biontech immunisieren lassen, obwohl wir sehr auf unsere eigenen Abwehrkräfte und deren Wirksamkeit vertrauten und vertrauen. Inzwischen gibt es anerkannte Studien über Superimmunität nach Genesen-Geimpft-Status, oder umgekehrt (siehe Janin Kimpel, Virologin an der medizinischen Uni Insbruck, Nature.com/Science.org, Hybrid immunity, Rishi Goel, University of Pennsylvania in Philadelphia, Persistenz neutralisierender AK’s nach Sars-Cov-2 und Impfung oder 8. Oktober 2021 DGN). Gerne möchte ich nun eine stichhaltige Begründung hören, mit welchem Recht uns unser Genesenenstatus per Erlass mit einem Federstrich aberkannt wird. Dies empört mich alte Frau, die immer noch logisch denken kann, sehr.

Ziel einer Impfung ist, soweit ich weiß, zunächst die Bildung von Antikörpern. Wenn diese ausreichend vorhanden sind, gibt es meines Erachtens keinen Grund, weitere Impfungen vorzunehmen. Zumindest ist mir keiner ersichtlich. Es wird von Ämterseite immer der Schutz vulnerabler Gruppen angeführt. Man kann alte Menschen auch auf andere Weise dem Grab näher bringen, indem man sämtliche Kontaktmöglichkeiten einschränkt.

Sehr entrüstet hat mich heute, dass mir nach tagesaktuell negativem Antigen-Test der Einlass ins Fitnessstudio verwehrt wurde, mit der Begründung, dass seit Neuestem nicht mehr 2Gplus gelte, sondern nur noch 2G. Zu den überall öffentlich, auch in Talkshows geführten Diskussionen bezüglich einer allgemeinen Impfpflicht, wären meine generellen Einwände folgende:

Haben die neuartigen Impfstoffe nach meinem Kenntnisstand immer noch eine bedingte Zulassung?

Ist die Haftungsfrage im Falle eines Impfschadens nach wie vor nicht befriedigend geklärt. Durch die Regierung wurden die Hersteller von der Haftung befreit, da es 2020 schnell gehen sollte und man dringend einen Impfstoff brauchte. Jetzt will die Bundesregierung gegebenenfalls einspringen. Wie soll das gegebenenfalls praktisch gehen?

Wie kann man unter solchen Bedingungen über eine allgemeine Impfpflicht diskutieren? Wie kann man zulassen, dass Menschen, die zweimal geimpft sind und aus verschiedenen Gründen eine dritte Impfung nicht wollen, mit Kündigung gedroht wird?

Wie kann man Genesen-Geimpften ihren diesbezüglichen Status absprechen, negativ Getesteten den Sportzugang verweigern, wenn Impfung oder Infektion länger zurückliegen als gerade aktuell anerkannt?

Womit begründet man die Gültigkeit einer erfolgten Impfung mit drei Monaten? Haben die Menschen im Bundestag ein anderes Immunsystem oder gar bessere Impfstoffe erhalten? Dies Frage ist nicht ganz ernst gemeint, aber sollte das Regierungshandeln nicht logisch und auch dem Volk gegenüber gerecht sein?

Warum testet man nicht Antikörper und macht davon eine eventuell notwendige Impfung abhängig? Genügend Antikörper und negativ getestet sollte ausreichend sein für alle Zugänge. Warum geht man nicht auf die Warnung von Virologen aus Israel bezüglich einer vierten Impfung ein, beziehungsweise macht sich erst mal schlau, bevor man von vierten Impfungen spricht?

Eine vierte Impfung durch immer den Gleichen, nicht angepassten Impfstoff könnte zu einer Ermüdung des Immunsystems führen, sodass es nicht mehr in der Lage ist, auf neue Varianten zu reagieren. Das sagt Doron Melamed, Professor für Immunologie am Technion im Israel Institute of Technologiy, Haifa, sowie Prof. Ronit Calderon-Margalit vom Hadassah Medical Center and Lecturer in der Hebrew University of Jerusalem. Bitte, RKI und Herr Lauterbach, lassen Sie sich andere Regeln einfallen.

Monika Voigtmann, Ketsch