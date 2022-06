„Was sind das für Härchen?“ Mit dieser Frage samt Foto wendet sich Leser Hans-Joachim Neuber an die Redaktion. Der Schwetzinger beobachtet derartige Ablagerungen seit etwa drei bis vier Wochen. Die Härchen oder Fasern sind winzig und Hans-Joachim Neuber kann sich nicht erklären, woher sie kommen. „Gegenüber gibt es Linden und um die Ecke Ahorn“, beschreibt er die Lage seines Hauses, dass sich in einer „Garten“-Schneise zwischen Krankenhaus und Alla-Hopp-Areal befindet. Doch von den Bäumen scheinen die Ablagerungen nicht zu stammen. Zumindest hofft der Schwetzinger, dass dies Härchen pflanzlicher Natur sind: „Bekanntlich werden am Krankenhaus Sanierungsarbeiten durchgeführt.“ Wer eine Idee hat, was das sein könnte, schreibt an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de. kaba

