Wir sind um eine Erfahrung reicher

Mein Mann und ich wollten eine gute Tat tun und haben vor drei Wochen eine Eckbank mit Tisch (von einem Schreiner aus massiver Eiche gemacht) verschenkt, in der Annahme jemand eine Freude zu bereiten. Als Vater und Sohn kamen, um die Garnitur abzuholen, waren wir überzeugt, diese den richtigen Leuten zu überlassen. Doch wir wurden eines „Besseren“ belehrt, als wir letzte Woche in der SZ und eBay die Anzeige entdeckten, in der die Garnitur für 250 Euro zum Verkauf angeboten wurde.

Da waren wir doch sehr enttäuscht. Da wir uns in Zukunft noch von einigen Dingen trennen möchten, werden wir diese jetzt selbst verkaufen und den Erlös einer sozialen Einrichtung spenden.

Ursula Weber, Oftersheim