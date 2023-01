Wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen

Zur Energiepolitik von Wirtschaftsmi-nister Robert Habeck wird uns folgen-der Brief geschrieben:

Wirtschaftsminister Robert Habeck arbeitet im Auftrag der Bundesregierung bei der EU bereits an sogenannten MEPS – das sind Mindestenergiestandards für Gebäude.

Er fordert solche Mindeststandards für alle Gebäude in den niedrigsten Energieklassen, was mindestens 40 Prozent der Einfamilienhäuser und 15 Prozent der Mehrfamilienhäuser in Deutschland betrifft. Diese müssten dann bis zum Jahr 2030 modernisiert werden. Es soll völlig unerheblich sein, ob Eigentümer sich die Modernisierung leisten können. Hinzu kommt noch, die Mieter sollen vor Mehrkosten geschützt werden. Und wer nicht modernisiert, darf das Haus möglicherweise ab 2030 weder vermieten noch verkaufen.

Mehr zum Thema Jahreswirtschaftsbericht Leichtes Aufatmen - Habeck hebt Konjunkturprognose an Mehr erfahren Preise Habeck erwartet weiter sinkende Inflation Mehr erfahren Schweiz Globale Krisen dominieren Weltwirtschaftsforum in Davos Mehr erfahren

Das mag bei großen Wohnungsbaugesellschaften in den Großstädten, die häufig den eigenen Profit im Blick haben, vielleicht noch ein sinnvoller Ansatz sein, aber in der breiten Fläche trifft es dann vor allem diejenigen, die außer der Immobilie, etwa ein Ein- oder Zweifamilienhaus, kaum Vermögen besitzen. Ob diese Konsequenz bedacht wird?

In anderen Ländern, die bereits MEPS haben, führte das bereits zum riesigen Verlust von Immobilienwerten und der Altersvorsorge. Dabei hat noch die vorletzte Regierung immer propagiert: „Liebe Bürger, spart, baut ein Häusle, kauft euch eine Eigentumswohnung, damit ihr vor Altersarmut geschützt seid.“

Inzwischen fallen die Immobilienpreise aufgrund der Folgen der Pandemie, der Inflation, der Energiekrise. Was gestern noch galt, gilt eben heute mit der neuen Regierung nicht mehr. Schade, dass man immer weniger Vertrauen in die Politik setzen kann.

Unser Wirtschaftsminister sorgt nun dafür, dass die Wohnmangelsituation noch verschärft wird. In einem Fernsehinterview hatte er berichtet, ihn interessiere nicht, woher das Geld für den Klimaschutz komme. Allein diese Aussage erachte ich als brandgefährlich.

Habeck interessiert nicht, er weiß es wohl auch nicht, wie und mit welchem Aufwand, mit welch hohen Kosten etwa alte Häuser, Fachwerkhäuser energiemäßig saniert werden müssen. Die Energiekrise, die extrem gestiegenen Kosten für Baumaterial, die Inflation scheinen für ihn kein Problem zu sein.

Im Gegenteil, er will sogar in unser nach Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz (GG) verbrieftes Grundrecht der Eigentumsfreiheit eingreifen. Danach soll jedem Eigentümer künftig erschwert und untersagt werden, seinen Eigentumsgegenstand zu nutzen oder zu veräußern, wie er möchte. Hinzu kommt, Artikel 14 Absatz 2 GG: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Wie ist der Allgemeinheit gedient, wenn sich Vermieter, Eigentümer oder Erben solche Modernisierungsmaßnahmen nicht leisten können und daraufhin das Objekt weder vermieten, noch veräußern dürfen?

Die Folge ist, es wird leer stehen, über Jahre hinweg. Die bereits bestehende Wohnungsnot wird dadurch dann nochmals verschärft, somit der Allgemeinheit geschadet. Ich sehe hier die Gefahr, dass auf Dauer die Altersvorsorge, das über Jahrzehnte am Mund abgesparte Haus letztendlich enteignet werden könnte, um Wohnraum zu sichern.

Fazit: Uns bleibt wohl auf Dauer nur noch die Möglichkeit, gemäß dem Gassenhauer: „Wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen“ und leben lieber von Bürgergeld. Für uns ist dann von Staats wegen gesorgt, wir können uns erleichtert zurücklehnen, uns ist jede Verantwortung, jede Art von Kosten oder Mehrbelastung genommen.

Es müssen alle Staaten der Welt an einem Strang ziehen. Klimaschutz betrifft alle, auch die, die kein oder nur wenig Geld haben.

Vera Hanßen, Brühl