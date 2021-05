Witwenrente soll abgeschafft werden

Wir haben schon die ganze Zeit überlegt, was wir verbrochen haben, dass wir uns mit den Grünen herumschlagen müssen.

Die Partei will Deutschland abschaffen – für mehr Asylanten.

Bei den Frauen wollen sie jetzt auch noch die Witwenrente abschaffen, um Ausgaben für die Flüchtlinge zu finanzieren.

Die Menschen, die nach dem Krieg Deutschland aufgebaut haben, sind stolz auf ihr Land – auch ohne die Grünen. Es ist schon schlimm, dass es so eine Partei gibt, aber noch schlimmer ist, dass es so viele Leute gibt, die so etwas wählen wollen.

Jürgen Wiedmaier, Ketsch

Anmerkung der Redaktion: Der Leser hatte in diesem Brief eine gefälschte Nachricht aufgegriffen, die im Internet kursierte. Angeblich sollen die Grünen gefordert haben, die Witwenrente anzuschaffen. Das stimmt nicht, es gibt dazu weder eine Aussage der Kanzlerkandidatin noch steht dies im Parteiprogramm.

