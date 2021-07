Zum Artikel „Halte- und Parkverbot ärgert Anwohner“ vom 26. Juli wird uns geschrieben: Liebe Oftersheimer. Gerne möchte ich mich zum Tröster aller so sehr gebeutelten Baustellenanwohner machen, indem ich den Betreffenden eine kleine Geschichte erzähle.

Von März 2020 bis Anfang Juni 2021 lebten wir in der Karlsruher Straße in Schwetzingen mit einer sechs Abschnitte umfassenden Großbaustelle. 14 Monate lang ertrugen wir Baulärm und Dreck, stiegen über wackelige Stege zu unseren Anwesen, nahmen den teilweisen Ausfall der Gas- und Wasserversorgung in Kauf, parkten unsere Fahrzeuge in Tiefgaragen oder auf Messplätzen und schleppten unsere Wocheneinkäufe über holprige Schotterpisten. Und soll ich euch etwas sagen? Wir haben all dies ohne größeres Gejammer ertragen und auch überlebt!

Dafür erhielten wir eine komplett neue Straße ohne Schlaglöcher, Gehwege und Stolperfallen, ein aktuelles Kanalnetz und perfekte Hausanschlüsse, sind somit für die nächsten Jahrzehnte bestens gerüstet! Die Arbeiter der Firma waren, sofern man sie höflich und sachlich ansprach, stets freundlich und hilfsbereit, wenn es um die Lösung individueller Anliegen ging. Aber wie man in den Wald hineinruft, schallt es bekanntlich zurück? Für Nachbarn, welche in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, gab es Unterstützung durch Pflegedienste, die Nachbarschaftshilfe und durch uns selbst.

Warum das in Oftersheim nicht genauso gut funktionieren sollte, kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht liegt es ja am Egoismus weniger, die ihr Fahrzeug immer gerne vor der Haustür stehen haben wollen. Oder man jammert in der Kienholzknorren-Gemeinde gerne auf hohem Niveau? Setzt eure Energie dafür ein, dass dauerhaft beidseitiges Parken in der Max-Planck-Straße oder der Mannheimer Straße zu unterbinden, sodass ein Befahren der Straßen, ohne ständige Ausweichmanöver möglich ist. Ansonsten übt euch ein wenig in Geduld, ich garantiere euch, es lohnt sich. Wie eingangs erwähnt, wo gehobelt wird, fallen leider auch Späne! Hans-Peter Rösch, Schwetzingen

