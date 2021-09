Zunächst möchte ich sagen, dass ich bereits seit drei Monaten geimpft bin. Also bin ich kein Impfgegner. Aber was man nun mit uns macht, ist unglaublich. Hier bekommen wir seit Wochen zirka 62 Prozent vollständig Geimpfte vorgegaukelt. Wo erscheinen denn hier statistisch die Hunderttausende von Genesenen?

Mir scheint, als wolle man – wie in so vielen Dingen – allen anderen Ländern zeigen, wie es geht. Nun auch noch die lächerliche Diskussion, ungeimpft an Covid-Erkrankten keinen Lohn mehr zu zahlen. Seit wann bekommt denn ein Arbeitgeber die Info, an was Arbeitnehmer erkrankt sind?

Wolfgang Höhn, Ketsch