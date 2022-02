Geimpft, genesen, getestet – die ersten Definitionen eines Immunitätsstatus. Eindeutig, nachvollziehbar und überall gleich. Das Zertifikat des Immunitätsstatus entspricht der Immunität. „Geboostert“ ist der neu definierte, optimale Immunitätsstatus – Menschen mit diesem Status haben die geringsten Einschränkungen im öffentlichen Leben. So weit so gut. Aber wie definiert sich dieser Status? Hier wird‘s kompliziert und vor allen Dingen nicht mehr einheitlich: Während in manchen Bundesländern die dritte Impfung und die Genesung zum Status „geboostert“ führt, führt in anderen Bundesländern ausschließlich die dritte Impfung zu diesem Status (siehe ZDF-Bericht vom 13. Januar).

Paradox wird die Sache, schaut man sich die Stellungnahmen namhafter Wissenschaftler (Christian Drosten, Carsten Watzl und viele mehr, Tendenz bei der Zustimmung steigend) und Studien an, die ausnahmslos alle zu einem einzigen Schluss kommen: Wer sich nach zweifacher Impfung (Grundimmunisierung) infiziert und genesen ist, hat mindestens den gleichen Immunitätsstaus, wie ein dreifach Geimpfter (Hendrik Streeck und Grafik bei Markus Lanz am 25. Januar).

Ordnen wir dem Immunitätsstatus eine Klassifikation zu, wird dieses Paradoxon noch deutlicher: Genesen (ohne Impfung) – Standard, einfach geimpft – Komfort, zweifach geimpft (grundimmunisiert) – Premium, dreifach geimpft („geboostert“) – Luxus, zweifach geimpft und genesen – Luxus Plus. Jemand mit der Immunität Luxus Plus erhält dafür das Zertifikat „Standard“ – paradoxer geht’s eigentlich nicht.

Bei den Folgen einer solchen Fehlentscheidung wird’s haarsträubend: Ich bin zweifach geimpft, also grundimmunisiert und hatte den Boostertermin vereinbart. Leider kam die Infektion vier Tage früher. Dadurch änderte sich mein Status auf „genesen“ mit der Konsequenz, dass ich drei Monate nach der Infektion den gleichen Status, wie ein Ungeimpfter habe. Durch meine zweifache Impfung und die Genesung habe ich den optimalsten Immunitätsstatus (schließlich hab’ ich mein Immunsystem an die aktuelle Virusvariante angepasst, während Impfungen dies nicht bieten können), aber gleichzeitig die maximalen Beschränkungen am öffentlichen Leben – und das nur wegen einer aus wissenschaftlicher Sicht nicht nachvollziehbaren Definition.

Der zertifizierte Immunitätsstatus ist in diesem Fall kein Abbild der Immunität, sondern einzig und allein eine politische Definition, auf deren Basis Ein- und Beschränkungen erfolgen. Momentan gibt es nur eine Lösung aus diesem Dilemma – eine dritte Impfung mit einem Impfstoff, der nicht an die aktuelle Variante angepasst ist. Dadurch wird aber meine Immunität nicht besser – das ist somit keine Lösung. Da mich jetzt vermutlich auch noch eine Impfpflicht wegen meines politisch definierten Immunitätsstatus zum Bußgeld verdonnern kann, werde ich mit allen Mitteln versuchen, meinen tatsächlichen Immunitätsstatus „geboostert“ als Zertifikat zu erhalten.

Entgegen aller wissenschaftlicher Erkenntnisse wird die Genesung nicht als Auffrischung der Immunität anerkannt. Eine „Boosterung“ bedeutet aber nichts anderes.

Es wird höchste Zeit, dass die Impfung und die Genesung gleichgestellt werden – auch eine Forderung von Hendrik Streeck, der dem Expertenrat der Bundesregierung angehört.

Ich bin mir sicher, dass mit der aktuellen, sehr ansteckenden Virusvariante, einige Leser dieses Schreibens in drei Monaten den Immunitätsstatus „Genesen“ haben werden – mit all den beschriebenen Konsequenzen – handeln Sie und bleiben Sie gesund.

Claus Heim, Ketsch